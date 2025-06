Surfer sur son mobile durant les vacances peut revenir très cher. Image: Shutterstock

Cet opérateur écrase Swisscom, Salt et Sunrise pour le roaming

Un comparateur de prix a calculé les différences de coûts à l'étranger entre les opérateurs présents en Suisse. Et il y a d'énorme différences.

Plus de «Suisse»

A l’approche des vacances d’été, les voyageurs qui souhaitent utiliser leur téléphone portable à l’étranger ont tout intérêt à bien se préparer. Pour surfer sur Internet ou téléphoner, les différences de tarifs entre les pays et les opérateurs sont parfois vertigineuses. C'est ce que révèle une analyse du comparateur en ligne suisse Moneyland.

Dans un communiqué publié ce mardi, Ralf Beyeler, expert chez Moneyland, conseille:

«Ceux qui souhaitent utiliser leur abonnement pour Internet devraient acheter en Suisse des forfaits de données adaptés»

Se connecter sans prêter attention peut en effet coûter cher. A l’inverse, l’utilisation d’eSIM de voyage ou de cartes SIM prépayées locales revient souvent moins cher que le roaming traditionnel.

L'opérateur le moins cher est autrichien

Moneyland a passé au crible les offres de roaming selon trois scénarios distincts. Le premier était basé sur quatre voyages par an dans des pays de l’Union européenne. C'est Spusu, un opérateur autrichien actif en Suisse depuis un an, qui arrive en tête. Pour deux semaines de vacances d’été, une semaine d’automne et deux city-trips de quatre jours (incluant 30 minutes de téléphonie et 14 Go de données), le coût total chez Spusu s’élève à 68 francs.

Suivent Swisscom, avec 75,80 francs, et Swype, détenu par Sunrise, avec 87 francs. Digital Republic est à peine plus cher (95 francs). En revanche, les marques secondaires de Swisscom, M-Budget et Wingo, coûtent chacune 124,70 francs, tandis que Coop Mobile culmine à 276,90 francs. Sunrise, avec sa marque principale (154,40 francs), et ses filiales Lebara et Yallo (160 francs chacune), sont également moins avantageuses.

Salt, de son côté, distingue deux zones dans son offre d’itinérance européenne, avec des écarts de prix importants en fonction de la destination. Pour le profil de voyage testé, les coûts varient entre 175,25 et 328,20 francs. Les autres marques affiliées à Salt, comme Gomo, Lidl Connect et Post Mobile, présentent elles aussi de fortes disparités, allant de 152,80 francs à 337,80 francs.

Spusu propose également plus de données

Dans un deuxième comparatif, Moneyland a examiné les forfaits de données uniquement pour l’Union européenne, en calculant le prix moyen par giga à partir de plusieurs forfaits. Là encore, Spusu se démarque, même s’il n’offre qu’un tarif standard sans forfait spécifique, pur quatre francs par giga.

Digital Republic arrive en deuxième position avec 7,70 francs/giga, suivi de Swisscom (8,41 francs) qui propose des forfaits régionaux. Les tarifs sont nettement plus élevés chez Sunrise (10,64 francs/giga en moyenne), Galaxus Mobile (10,99 francs), M-Budget et Wingo (11,16 francs chacun). Coop Mobile reste l’opérateur le plus cher avec 20 francs par gigaoctet.

Pour les opérateurs qui appliquent des tarifs variables selon les pays, les moyennes diffèrent également. Chez Salt, Lidl Connect et Post Mobile, le giga de données revient en moyenne à 14,14 ou 20,95 francs. Gomo affiche des prix de 11,06 à 22,15 francs, tandis que Mucho Mobile varie entre 11,76 et 20,98 francs par Go.

Les tarifs varient en dehors de l'UE

Le troisième comparatif concerne l’itinérance de données hors Union européenne. Pour cela, Moneyland a analysé les prix dans 14 pays. Les tarifs varient fortement selon la destination, et le fournisseur le moins cher dépend du pays visité.

Sans tenir compte des forfaits par pays ou de l’option Caraïbes de Swisscom, Spusu s’impose dans sept pays, Sunrise dans cinq, Galaxus Mobile et Swisscom chacun dans un seul.

Chez Spusu, le giga revient à quatre francs en Croatie, en Serbie, en Thaïlande et aux Etats-Unis, et sept francs au Canada et en Turquie. Sunrise propose les tarifs les plus bas en Albanie, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, en Macédoine et en Tunisie, avec une moyenne de 12,17 francs par Go.

En tenant compte des forfaits nationaux, Swisscom devient le plus avantageux dans neuf pays, dont l’Albanie, le Canada, la Turquie ou le Kosovo, avec des prix moyens allant de 6,89 à 8,05 francs. Toutefois, en Croatie, en Serbie, en Thaïlande, aux Etats-Unis et au Vietnam, Spusu reste le plus avantageux.

Traduit de l'allemand et adapté par Joel Espi