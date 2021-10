Enorme vague de cas Covid dans un EMS suisse, malgré la vaccination

A Neuchâtel, un important foyer d'infection de cas Covid-19 a été identifié dans un EMS. Plus de 70% des résidents ont été touchées, alors qu'ils étaient quasiment tous vaccinés. Deux personnes sont décédées.

Sur les 31 résidents, 22 ont été touchés. Pourtant, «l«e taux de couverture vaccinale des résidents était de 91% et celui du personnel à 66%», a déclaré vendredi Claude-François Robert, médecin cantonal, à Keystone-ATS, confirmant une information de CanalAlpha. Les trois résidents non vaccinés ont, de leur côté, tous attrapé le Covid. Seize résidents sur 28 vaccinés ont aussi attrapé le virus, «ce qui fait un taux de 58%».

Le virus semble avoir été introduit par un membre du personnel. Une personne a été hospitalisée et deux décès ont été dénombrés.

Quarantaines et isolements

En plus des mesures d’isolement et de quarantaine, le médecin cantonal a ordonné trois dépistages du personnel et des résidents. Le dernier dépistage a été réalisé le 19 octobre et n’a plus montré de cas positifs. Les quarantaines ont été levées vendredi pour les personnes sans symptômes.

«Cet exemple montre la haute contagiosité du virus et que face à des personnes avec une immunité affaiblie par l’âge ou la maladie, la protection vaccinale n’est pas totale»

La deuxième dose de vaccin avait été administrée le 23 février. Selon le médecin cantonal, cet EMS est le seul touché: «nous n’avions plus eu de situations comparables depuis le mois d’avril», a-t-il ajouté. (ats/mndl)