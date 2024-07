Panne mondiale: «Cela montre bien notre vulnérabilité»

«Concrètement, on ne peut malheureusement pas empêcher de telles pannes. Le cas actuel illustre bien la vulnérabilité de la société et de l'économie en cas de panne informatique»

Pour quelles raisons? En raison de la complexité du sujet. Il y a tellement de logiciels dans les entreprises et de nouvelles mises à jour quotidiennes qu'il est impossible pour la plupart des entreprises de gérer et de procéder aux vérifications elles-mêmes. Les ressources manquent. Nous sommes toujours occupés à résoudre les problèmes plutôt qu'à les prévenir.

Kai, 17 ans, la nouvelle Trump

Officiellement, c'est la fille de Don junior et de son ex-femme, Vanessa. C'est surtout la petite-fille de Donald Trump. Mercredi soir, sur la scène de la convention républicaine, Kai Madison, 17 ans, a tenu à résumer le candidat MAGA au «grand-papa normal qui donne des bonbons». Vraiment?

Franchement, on avait quitté papa et papy Trump avec l'idée (propagée notamment par son épouse) qu'il n'était pas tout à fait le paternel idéal. Le prototype du mâle obsédé par son business et son reflet, qui réserve ses papouilles à la presse au moment de se décrire lui-même comme un «père aimant». D'autant que la relation qu'il a longtemps entretenue avec sa progéniture se résumait à les nourrir et leur offrir des responsabilités de façade au sein de l'empire Trump.