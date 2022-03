Vous allez voir des affiches Covid dans les transports encore un bout de temps

Ce moment des Oscars encore plus gênant que la gifle de Will Smith

Masques et Covid: il va falloir réapprendre à se démerder sans Berset

Enfin libre? Oui et non. Le virus ne s'est pas évaporé et après l'été viendra l'hiver. Reste que les dernières mesures viennent de sauter et Alain Berset l'a rappelé mercredi: les cantons et la responsabilité individuelle prennent le relais. Il est donc grand temps de réapprendre à faire sans. Sans le Covid, sans le Conseil fédéral, sans le masque et peut-être aussi... sans ce petit confort que représente parfois l'acte d'obéir.

Bas les masques. Cette fois, c'est la bonne. Le Conseil fédéral a trucidé, mercredi, les dernières mesures érigées pour contrer la phase aigüe de la pandémie de coronavirus. Certes, le Covid-19 ne s'est pas évaporé et les épidémiologistes lorgnent sur la rentrée de septembre avec une sereine inquiétude, mais la liberté rapplique bel et bien, en Suisse et sans l'ombre d'une blague, le 1er avril 2022. Dès vendredi, les visages s'ouvriront dans les transports publics et les malades ne seront plus assignés à résidence.