4 points qui expliquent pourquoi Vaud vaccine dès 18 ans

Ce que l'on sait sur ce mystérieux «variant suisse»

Samedi soir, le Piémont a annoncé la découverte d'un premier cas de variant «suisse» du Covid en Italie. Mais que sait-on concrètement sur cette mystérieuse souche, qui n'inquiète pas plus que ça l'OFSP? Elément de réponses en quatre points.

Le variant suisse a été détecté sur un homme de 57 ans originaire de Turin, qui avait déjà contracté le Covid en novembre dernier et qui avait été testé positif. Il s'est réinfecté, mais se porte actuellement bien et ne présente pas de symptômes significatifs.

Il s'agit de la quatrième mutation virale Covid trouvée à ce jour dans le Piémont, après le variant anglais – qui reste le plus répandu, avec un taux de diffusion de plus de 90% –, et les variantes brésilienne et sud-africaine.

Le variant …