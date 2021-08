Ecole et Covid: «Il n'y a pas de raison de s'inquiéter»

Le port du masque nuit-il au bien-être du bébé?

On connaîtra l'effet du port du masque sur l'apprentissage des plus petits seulement d'ici quelques années. Mais pour l'instant, les spécialistes se veulent rassurants. En effet, les bébés sont plus intelligents qu'on ne le croie. Explications.

L'obligation totale du port du masque en crèche et dans les établissements dédiés à la petite enfance, sans demi-mesure ou ajustement, s'annonçait comme catastrophique. C'était sans compter sur l'intelligence des bébés dont on ignore encore tant de choses. Alors, le port du masque chez les adultes s'occupant de très jeunes enfants est-il néfaste à leur bon développement? La plupart des professionnel·les à qui nous avons posé la question nous rassurent.

