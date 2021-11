Mathias Reynard menacé de mort après avoir donné des chiffres sur le Covid

«On n’est vraiment pas habitués à cela en Suisse. Ici, quand on participe à un débat, on reçoit quelques félicitations, quelques critiques, peut-être une ou deux insultes. Mais quand ça devient des menaces de mort, franchement, ça dépasse tout, ça n’a pas sa place dans notre pays.»

Parmelin appelle à la 3ᵉ dose pour tout le monde, 5 questions que cela soulève

Face à la stagnation des vaccinations, il est temps de promouvoir d'autres mesures, dont les rappels, estime le président de la Confédération.

Le président de la Confédération, Guy Parmelin, est convaincu que la troisième dose de vaccin anti-Covid sera bientôt étendue à toute la population, indique-t-il dans une interview avec la NZZ am Sonntag. Il arrive un moment où il faut admettre que l'on ne peut plus convaincre grand monde de se faire vacciner, reconnaît le président de la Confédération. Et, d'ajouter: «ensuite, nous devons prendre acte du résultat, limiter les dégâts et promouvoir d'autres mesures». Parmi elles, le fameux booster (autrement dit: la 3e dose).