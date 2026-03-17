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Les sols suisses regorgent de PFAS

Les polluants éternels largement répandus dans les sols suisses (image d&#039;illustration)
La teneur médiane en polluants dépasse les estimations précédentes (image d'illustration).Image: Shutterstock

Les sols suisses regorgent de PFAS

Les polluants éternels sont largement répandus dans les sols suisses. Sur 1070 échantillons prélevés dans 15 cantons, ils ont été détectés dans plus de 99% des cas.
17.03.2026, 01:0017.03.2026, 06:12

Les polluants éternels sont largement répandus dans les sols suisses, montre une nouvelle étude. Les sites liés à l'utilisation de mousses d'extinction ou à l'épandage de boues d'épuration présentent une contamination significativement plus élevée aux PFAS.

Des chercheurs de l'université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) et de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) ont évalué sur mandat de l'Office fédéral de l'environnement 1070 échantillons de sol prélevés dans 15 cantons, indique mardi la ZHAW. Les PFAS ont été détectés dans plus de 99% des échantillons.

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La teneur médiane en polluants de 2,4 microgrammes par kilo de matière sèche dépasse les estimations précédentes, car le nouveau rapport inclut délibérément des sites suspectés de pollution. Il donne ainsi une vision plus complète de la situation sur le terrain, selon les chercheurs.

Les PFAS constituent un groupe de plusieurs milliers de substances chimiques synthétiques. Les pâturages de montagne au-dessus de 1000 mètres sont les moins contaminés. (jzs/ats)

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