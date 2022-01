Le président de Credit Suisse pensait être au-dessus des règles Covid-19

«Je regrette que certains de mes actes aient entraîné des difficultés pour la banque et affecté ma capacité à la représenter en interne et en externe. J'ai donc estimé que ma démission était dans l'intérêt du numéro deux bancaire suisse.»

Le 13 février, c'est votations! Vous étiez au courant? Pas grave. On vous explique ici l'initiative qui veut interdire les publicités pour le tabac visibles par les enfants.

«J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas.» Du moins si tu es un gosse. Une initiative sur laquelle nous voterons le 13 février vise en effet à réduire la consommation de tabac des mineurs en interdisant la publicité qui leur en propose et qui leur est visible et accessible. Typiquement, les affichages dans la rue, les annonces dans les journaux et les points de vente... Voici sept points pour comprendre le contenu de cet objet et le débat entre partisans et opposants.