Tensions autour de l'opération Playmobil de Migros

L&#039;Opération Playmobil Mania de Migros suscite un tollé
L'opération Playmobil Mania propose cinq sets à collectionner.Image: Migros

Questions autour de l'opération Playmobil de Migros

Le géant orange propose depuis mardi des sets Playmobil Mania en édition limitée à collectionner. Mais certains se retrouvent déjà sur des sites de ventes en ligne à des prix exorbitants.
14.08.2025, 11:59
Migros a lancé une nouvelle édition de l'opération Playmobil Mania, lors de laquelle cinq sets Playmobil peuvent être gagnés grâce à des autocollants ou des cartes à tamponner. Un set peut être obtenu en l'échange de 20 tampons.

Parmi les nouveautés de cette édition, on retrouve une usine de chocolat, une livraison de marchandises, un champ de légumes, une ferme à animaux et un vélo cargo. Ceux qui souhaitent obtenir l'intégralité de la collection peuvent acquérir, en supplément, un camion Playmobil Migros ainsi qu'une succursale Playmobil Migros, chacun au prix de 39,90 francs.

Une dépense de 2000 francs

Pour chaque achat de 20 francs, les clients reçoivent ainsi un autocollant (pour les achats physiques) ou un tampon (pour les achats en ligne). Il en faut 20 pour obtenir un set gratuit, soit un total de 400 francs d'achats. En cumulant les cinq sets, cela représente une dépense de 2000 francs.

Pourquoi ces fruits ne sont pas jaunes chez Coop et Migros

L’opération se déroule du 12 août au 22 septembre, laissant peu de temps aux intéressés pour réunir cette somme. Ce qui en agace certains, car pour un ménage moyen, cela représente un budget important sur une période de six semaines, comme l’a souligné 20 Minuten.

Sur des plateformes comme Ricardo, les sets sont déjà proposés à des prix élevés, ce qui augmente la frustration des clients.
Sur des plateformes comme Ricardo, les sets sont déjà proposés à des prix élevés, ce qui augmente la frustration des clients.Image: Screenshot Ricardo

Ainsi, de nombreuses personnes tentent d'acquérir les sets Playmobil sur des sites de vente en ligne, comme Ricardo. Ce qui surprend, c'est que des sets y étaient déjà vendus dès le premier jour de l’opération, parfois pour des prix avoisinant les 800 francs. Un phénomène qui interroge, certains se demandant s'il ne s'agirait pas là d'employés de Migros cherchant à arrondir leurs fins de mois.

Récompenser les clients fidèles

Contacté par 20 Minuten, Migros avance que pour les enfants, un seul set suffit : «Un excellent moment de jeu n'exige pas la collection complète des cinq sets». L’objectif de l’opération est ainsi de récompenser les clients fidèles, explique le géant orange, c’est pourquoi les sets limités peuvent être collectés, mais non achetés.

Le prix du chocolat explose en Suisse: comment Migros et Coop réagissent

Quant à l'hypothèse selon laquelle des employés pourraient être impliqués, une porte-parole estime qu'il existe d’autres moyens pour collecter les marques dans un délai aussi court. Elle cite par exemple les communautés de collectionneurs. Elle assure, par ailleurs, que les employés de Migros sont cependant soumis aux mêmes règles de jeu et de collecte que les clients. (kek)

L’article