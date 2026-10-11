Les arnaqueurs frappent sur WhatsApp après la fuite chez Ricardo

Une faille de sécurité chez Ricardo a exposé les données personnelles d’environ 890 000 comptes utilisateurs. Image: imago

Les escrocs se servent des données volées chez Ricardo

Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone correspondent: des escrocs envoient des messages d’hameçonnage particulièrement crédibles. Ricardo met en garde sa clientèle.

René Meier Suivez-moi

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A première vue, le message semble inquiétant de réalisme. Un message WhatsApp envoyé depuis un numéro de téléphone suisse commence par une formule d’adresse personnalisée. Il affirme qu’une «activité suspecte» a été détectée lors d’une transaction sur Ricardo. Juste en dessous figurent l’adresse exacte du destinataire et un lien l’invitant à confirmer les informations de son compte. Pourtant, le message ne provient pas de Ricardo. Le lien ne mène pas non plus à la plateforme, mais à une adresse Internet qui contient uniquement le nom de la place de marché en ligne.

Cette rédaction dispose de plusieurs messages WhatsApp de ce type. Ils ont été envoyés sous différents noms d’expéditeurs, notamment «Les Schwab Tire Center» ou «Ricardo Help Center». Le plus pernicieux est que ces messages utilisent des informations personnelles, comme le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des destinataires, qui sont effectivement exactes.

Ces tentatives d’escroquerie surviennent juste après la révélation d’une importante fuite de données chez Ricardo. Mercredi, la plateforme avait détecté des activités inhabituelles sur ses serveurs. Une faille de sécurité a permis à des personnes non autorisées d’accéder aux noms, aux adresses postales et aux numéros de téléphone figurant dans les commandes d’autres utilisateurs. Environ 890 000 comptes sont concernés.

Il est impossible de prouver que les informations personnelles figurant dans les messages reçus par cette rédaction proviennent effectivement de cette fuite de données. La proximité dans le temps est toutefois frappante. Ricardo met lui-même explicitement en garde les personnes concernées contre une possible utilisation des données exposées à des «tentatives d’escroquerie ciblées».

Ricardo met en garde contre les messages frauduleux

Le directeur général Francesco Vass s’est donc adressé personnellement par e-mail aux clientes et clients concernés vendredi après-midi. Les adresses e-mail, les mots de passe et les autres données personnelles n’ont pas été touchés par l’attaque, assure-t-il. La faille de sécurité a été colmatée en quelques heures. Ricardo entend déposer une plainte pénale.

Ricardo rappelle que ses membres ne sont jamais invités par e-mail, SMS ou WhatsApp à communiquer des données personnelles ou sensibles. La plateforme ne communique pas non plus par SMS ou WhatsApp au sujet des achats et des ventes.

Toute personne qui reçoit un message suspect devrait donc éviter d’ouvrir les liens qu’il contient et ne surtout pas saisir de mots de passe, de données de carte de crédit, d’informations Twint ou de données d’e-banking. Dans le même temps, la plateforme a appelé sa clientèle à faire preuve d’une vigilance particulière au cours des prochaines semaines. Avec un nom, un numéro de téléphone et une adresse exacts, les escrocs peuvent rédiger des messages qui paraissent étonnamment crédibles au premier abord. (aargauerzeitung.ch) (trad. tib)