La messagerie WhatsApp fait à nouveau le ménage dans les versions de systèmes d'exploitation qu'elle prend en charge. Image: CTK Photo / imago

WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces iPhone dès novembre

L'application va prochainement cesser de prendre en charge les iPhone équipés d'une ancienne version d'iOS. Une date précise est déjà connue.

Steve Haak / t-online

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Les personnes qui utilisent un iPhone doté d'une version d'iOS antérieure à 15.5 et qui y ont installé WhatsApp devraient absolument mettre à jour leur système d'exploitation dans les prochaines semaines. Sans quoi, la messagerie ne fonctionnera bientôt plus sur l'appareil, indiquent les développeurs de l'application sur leur site internet.

Selon ces informations, seuls les appareils dotés de versions d'iOS plus récentes seront pris en charge à partir du 30 novembre 2026. La raison: les anciennes versions d'iOS ne disposent pas des dernières mises à jour de sécurité, selon WhatsApp.



L'entreprise pourrait, en outre, se concentrer sur la prise en charge des nouveaux appareils et systèmes d'exploitation, et ainsi «suivre le rythme des dernières évolutions technologiques et en matière de sécurité».

Que peuvent faire les utilisateurs?

Les utilisateurs concernés ne devraient pas être pris au dépourvu par cet arrêt soudain de la messagerie, précise l'entreprise. Avant que la prise en charge d'un système d'exploitation ne soit interrompue, une notification est envoyée dans l'application, assure WhatsApp.

Les utilisateurs concernés par cet arrêt devraient installer une nouvelle version d'iOS. Ceux qui ont désactivé le téléchargement et l'installation automatiques des nouvelles versions devraient rechercher la mise à jour dans les réglages de l'iPhone, sous «Général» puis «Mise à jour logicielle».

D'anciens modèles d'iPhone déjà concernés l'an dernier

WhatsApp examinerait régulièrement quels systèmes d'exploitation peuvent continuer d'être pris en charge par la messagerie. Le 8 septembre 2026, par exemple, le support des smartphones Android équipés d'une version antérieure à Android 5.0 a pris fin.

L'année dernière, l'arrêt de WhatsApp avait touché d'anciens modèles d'iPhone. Depuis lors, seuls les smartphones équipés d'iOS 15.1 ou plus récent sont pris en charge. Les propriétaires d'un iPhone 6, d'un iPhone 6 Plus, d'un iPhone 5s ou d'un iPhone 5C ont ainsi dû se tourner vers des messageries alternatives, comme Telegram ou Signal, ou faire l'acquisition d'un appareil plus récent. (trad. ysc)