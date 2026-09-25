beau temps22°
DE | FR
burger
International
Technologie

WhatsApp ne fonctionnera bientôt plus sur ces anciens iPhone

La messagerie WhatsApp fait à nouveau le ménage dans les systèmes d&#039;exploitation qu&#039;elle prend en charge.
La messagerie WhatsApp fait à nouveau le ménage dans les versions de systèmes d'exploitation qu'elle prend en charge.Image: CTK Photo / imago

WhatsApp ne fonctionnera plus sur ces iPhone dès novembre

L'application va prochainement cesser de prendre en charge les iPhone équipés d'une ancienne version d'iOS. Une date précise est déjà connue.
25.09.2026, 15:2825.09.2026, 15:28
Steve Haak / t-online
Un article de
t-online

Les personnes qui utilisent un iPhone doté d'une version d'iOS antérieure à 15.5 et qui y ont installé WhatsApp devraient absolument mettre à jour leur système d'exploitation dans les prochaines semaines. Sans quoi, la messagerie ne fonctionnera bientôt plus sur l'appareil, indiquent les développeurs de l'application sur leur site internet.

Selon ces informations, seuls les appareils dotés de versions d'iOS plus récentes seront pris en charge à partir du 30 novembre 2026. La raison: les anciennes versions d'iOS ne disposent pas des dernières mises à jour de sécurité, selon WhatsApp.

L'entreprise pourrait, en outre, se concentrer sur la prise en charge des nouveaux appareils et systèmes d'exploitation, et ainsi «suivre le rythme des dernières évolutions technologiques et en matière de sécurité».

Que peuvent faire les utilisateurs?

Les utilisateurs concernés ne devraient pas être pris au dépourvu par cet arrêt soudain de la messagerie, précise l'entreprise. Avant que la prise en charge d'un système d'exploitation ne soit interrompue, une notification est envoyée dans l'application, assure WhatsApp.

Les utilisateurs concernés par cet arrêt devraient installer une nouvelle version d'iOS. Ceux qui ont désactivé le téléchargement et l'installation automatiques des nouvelles versions devraient rechercher la mise à jour dans les réglages de l'iPhone, sous «Général» puis «Mise à jour logicielle».

D'anciens modèles d'iPhone déjà concernés l'an dernier

WhatsApp examinerait régulièrement quels systèmes d'exploitation peuvent continuer d'être pris en charge par la messagerie. Le 8 septembre 2026, par exemple, le support des smartphones Android équipés d'une version antérieure à Android 5.0 a pris fin.

Whatsapp va lancer une fonction très pratique, mais que pour Iphone
Whatsapp va lancer une fonction très pratique, mais que pour Iphone

L'année dernière, l'arrêt de WhatsApp avait touché d'anciens modèles d'iPhone. Depuis lors, seuls les smartphones équipés d'iOS 15.1 ou plus récent sont pris en charge. Les propriétaires d'un iPhone 6, d'un iPhone 6 Plus, d'un iPhone 5s ou d'un iPhone 5C ont ainsi dû se tourner vers des messageries alternatives, comme Telegram ou Signal, ou faire l'acquisition d'un appareil plus récent. (trad. ysc)

Davantage de sujets sur WhatsApp
J'ai gagné de l'argent grâce à une offre d'emploi douteuse sur Whatsapp
5
J'ai gagné de l'argent grâce à une offre d'emploi douteuse sur Whatsapp
de Alberto Silini
WhatsApp parle de briser l'une de ses plus vieilles promesses
WhatsApp parle de briser l'une de ses plus vieilles promesses
de Dorothea Meadows
Vous en avez marre des stalkers sur WhatsApp? Voici comment les éviter
Vous en avez marre des stalkers sur WhatsApp? Voici comment les éviter
Le smiley à l'envers, ça veut dire quoi?
2
Le smiley à l'envers, ça veut dire quoi?
de Mehdi Omaïs
Thèmes
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
1 / 9
Ces inventions «révolutionnaires» déjà vintage
source: shutterstock
partager sur Facebookpartager sur X
Royaume-Uni: deux pilotes s’éjectent de leur avion de chasse
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Les journalistes sont de retour à la Maison-Blanche
Vendredi dernier, Donald Trump a révoqué l'accès à la Maison-Blanche à CNN, MS NOW et Politico. Un juge a ordonné le rétablissement de cet accès. Les journalistes ont finalement retrouvé leur accréditation.
Les journalistes de CNN, MS NOW et Politico ont de nouveau été admis à la Maison-Blanche jeudi à la mi-journée (vers 18H00 heure suisse), en vertu d'une décision de justice ordonnant le rétablissement de l'accès de ces trois médias. Cette annonce survient six jours après la révocation par Donald Trump de leurs accès.
L’article