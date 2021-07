Suisse

Cybercrime

Les Verts se sont fait pirater leur Instagram par des Turcs, au calme



WTF! Le compte Instagram des Verts a été piraté par des Turcs

Le compte Instagram germanophone des Verts a été la proie de pirates informatiques mardi soir. Les malfaiteurs ont supprimé tout son contenu pour publier le profil de deux jeunes Turcs.

«Tu es le haram qui saigne dans mes yeux tous les matins ❤️» Voici ce que l'on peut lire depuis le soir du mardi 21 juillet sur la page Instagram des Verts suisses-allemands. Laquelle se révèle désormais gérée par un certain Omar Cameli.

«Les publications de mardi ne venaient pas des Verts Suisse», a annoncé le parti sur Twitter le lendemain matin. En plus de la bio du compte, les publications ont également été modifiées. 👇

Oui, c'est bien le compte Instagram des Verts suisses-allemands Image: instagram

Entre rires et incompréhensions, sur le compte, les réactions des abonnés ne sont pas faites attendre: «Mais What the Fuck?!», «C'est une erreur?», «Ce sont les nouveaux chefs du parti?😂»

«Nous ne savons pas encore qui est derrière tout cela» twitter

Le parti explique ne pas savoir qui est à l'origine de ce piratage. Il est actuellement à l'oeuvre afin d'enquêter sur cette attaque et d'y mettre fin. Les autres réseaux sociaux des Verts n'ont pas été touchés. (mndl/ats)

Plus d'article sur le thème «Insolite» A 11 ans, il dort un an dans son jardin et récolte plus de 500 000 francs Link zum Artikel Ils ont percé sur Twitter grâce au Covid-19 🐦 Link zum Artikel Le Prix Nobel de la paix pour Donald Trump? Link zum Artikel Des tortues font du toboggan pour rejoindre le golfe du Mexique Link zum Artikel