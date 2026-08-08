Sept conseils pour éviter que votre randonnée ne tourne mal

En plein été, les grottes sont des refuges naturels contre la chaleur. Image: Reto Fehr

Quand le thermomètre s’emballe, la montagne devient un refuge prisé. Mais même une randonnée estivale peut rapidement tourner au cauchemar si l’on néglige quelques règles essentielles.

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La randonnée n'est pas sans risques. Et les accidents ne concernent pas seulement les adeptes de haute montagne: ils surviennent souvent sur des itinéraires pourtant considérés comme faciles. Une préparation insuffisante, un équipement inadapté ou un simple manque d'attention peuvent suffire à gâcher une sortie. Sans compter que l'été attire des foules de randonneurs vers les sommets, où les températures sont plus agréables.

Pour que votre escapade en montagne reste un bon souvenir, mieux vaut partir bien préparé, même en été. Nous avons demandé quelques conseils à Anne Findeisen, accompagnatrice en montagne diplômée et responsable de la communauté randonnée chez Komoot.

Partir tôt et privilégier les itinéraires ombragés

Le matin, les températures sont plus agréables, le soleil tape moins fort et les portions les plus exigeantes peuvent être parcourues avant les fortes chaleurs de midi. Au petit matin, le sentier panoramique du Walensee, le Val Bavona, au Tessin, ou les forêts qui bordent le lac de Zurich offrent des conditions bien plus agréables. Et en prime, les sentiers sont encore peu fréquentés.

En plein été, mieux vaut être déjà en route quand les ombres sont encore longues. Image: keystone

L'idéal est de choisir des itinéraires comportant de longues portions à l'ombre. Les forêts, les versants exposés au nord et les chemins qui longent les rivières sont vos meilleurs alliés.

Se protéger du soleil

«La protection solaire ne se résume pas à la crème solaire. En montagne, une crème avec un indice de protection 50 est indispensable, mais elle ne suffit pas», rappelle Anne Findeisen.

Chapeaux, lunettes de soleil et crème solaire: vos meilleurs amis en montagne comme ailleurs. Image: keystone

Des vêtements légers et de couleur claire offrent une protection supplémentaire: ils réfléchissent les rayons du soleil et permettent de mieux réguler notre température. Une casquette ou un chapeau, ainsi que de bonnes lunettes de soleil, font aussi partie de l'équipement indispensable.

Petite astuce: trempez votre casquette ou un foulard dans un ruisseau pendant la randonnée. Vous profiterez ainsi d'un effet rafraîchissant pendant un bon moment.

Boire avant d'avoir soif

En été, le corps perd beaucoup d'eau pendant la randonnée, sans que l'on s'en rende forcément compte. Prévoyez au moins deux litres d'eau par personne.

Avant de partir, repérez les points d'eau et les cabanes où vous pourrez remplir vos gourdes. En Suisse, on trouve souvent des fontaines d'eau potable le long des sentiers de randonnée. Il est également possible de remplir ses gourdes dans les cabanes du CAS.

Un refuge du Club alpin suisse dans les Grisons. Image: Reto Fehr

Buvez régulièrement par petites gorgées, sans attendre d'avoir soif. Par forte chaleur, le corps perd des minéraux essentiels. Ne misez donc pas uniquement sur l'eau: prévoyez aussi du thé sucré, des jus de fruits dilués ou de l'eau minérale, et pensez à prendre du magnésium.

Après une journée de randonnée sous un soleil de plomb, mieux vaut aussi éviter de prendre une bière au refuge: l'alcool favorise la déshydratation.

La sécurité avant tout

Il est toujours recommandé d'emporter un kit d'urgence. Même si la météo semble clémente, les conditions peuvent changer rapidement, surtout en montagne. Un brusque changement de temps, un malaise ou une chute peuvent vite compliquer une randonnée.

Restez attentif à des symptômes comme des vertiges, des maux de tête ou des nausées, qui peuvent être le signe d'un coup de chaleur. Si vous ne vous sentez pas bien, mettez-vous tout de suite à l'ombre et rafraîchissez-vous la tête, la nuque, les mains et les pieds, par exemple à l'aide d'un linge humide. Pensez aussi à boire de l'eau minérale.

Une oasis de fraîcheur: le lac Ritom, dans le val Piora, au Tessin. Image: Reto Fehr

Une trousse de premiers secours, un téléphone portable chargé et une batterie externe devraient toujours trouver leur place dans votre sac à dos. Pensez également à télécharger les cartes de randonnée sur votre téléphone pour pouvoir les consulter hors ligne. Vous pourrez ainsi continuer à vous orienter, même si la couverture réseau est mauvaise.

Prévoir des vêtements de rechange

Lorsqu'on transpire, le corps se refroidit rapidement sous l'effet du vent (au sommet) ou pendant les pauses. Les habits humides accélèrent la perte de chaleur et l'on a vite fait de frissonner. Emportez toujours au moins un T-shirt de rechange.

Même en été, emportez toujours de quoi vous protéger du vent et de la pluie. Image: Anne Findeisen

En montagne, un simple faux pas, comme une entorse de la cheville, peut suffire à transformer une randonnée en urgence. Les temps d'attente peuvent être longs. Une veste est donc indispensable, pour vous-même comme pour une personne blessée. Pour Anne Findeisen, la règle est simple:

«Même si la météo ne prévoit pas de pluie, j'emporte toujours une veste imperméable dans mon sac à dos, car le temps peut changer très brusquement»

Ce qui nous amène au sixième conseil.

Garder un œil sur la météo

La météo estivale en montagne peut être trompeuse. Même s'il fait beau le matin, des orages peuvent rapidement se former dans l'après-midi. Avant votre randonnée, consultez les prévisions météorologiques et les alertes d'orage, puis tenez-vous informé des dernières mises à jour, par exemple en consultant votre application de randonnée.

Le temps peut changer rapidement en montagne. Et à partir d’une certaine altitude, les températures ont tendance à baisser. Image: Reto Fehr

Si le temps se gâte en cours de route, revenez rapidement sur vos pas: la sécurité passe avant tout. Si le temps se gâte en cours de route, revenez rapidement sur vos pas: la sécurité passe avant tout. Gardez un œil sur le ciel, autant pour admirer le paysage que pour surveiller l'évolution de la météo.

Si les nuages continuent de s'amonceler et que des cumulonimbus – les fameux nuages d'orage – se forment, mieux vaut avoir un plan B. Consultez alors votre application météo ou le radar des précipitations afin de vérifier le risque d'orage.

La neige peut s'inviter sans prévenir

Autre point à ne pas négliger: surtout au début de l'été, la neige est souvent encore présente en altitude, même si, en plaine, on ne s'y attend plus du tout.

Schneereste können sich in den Bergen meist noch lange halten (oder es kann auch den Sommer über nochmals schneien). Image: Reto Fehr

Et même en plein été, il peut neiger en montagne alors qu'il pleut 1000 mètres plus bas. Consultez les prévisions quelques jours à l'avance et jetez un œil aux webcams de la région: vous éviterez ainsi les mauvaises surprises. (trad.: mrs)