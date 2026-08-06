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Voici comment on voyageait au 20e siècle

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Image: imago

Ces 45 photos d'époque vont vous donner envie de voyager

On a tendance à l'oublier, mais voyager, autrefois, c’était… différent. La preuve en 45 magnifiques photos d’époque.
06.08.2026, 09:2106.08.2026, 09:52
Oliver Baroni
Oliver Baroni
En un clin d'œil:
Les voyages en voiture
Les voyages en autocar
Les voyages à pied
Les voyages en bateau
Les voyages en train
Les voyages en avion

Les voyages en voiture

Ohio, Etats-Unis, fin des années 60.

VW werbung anno dazumal retro auto https://www.pinterest.ch/pin/404620347741857315/
Image: pinterest

Le chancelier britannique et sa famille prennent la route pour leurs vacances d’été dans le sud de la France, au mois d'août 1964:

Vereinigtes Königreich Irland 8. August 1964 – Schatzkanzler und Familie fahren in den Urlaub nach Südfrankreich. Herr Reginald Maudling, der Schatzkanzler, und seine Familie verließen heute Morgen di ...
Image: imago

Charjah, Emirats arabes unis, au milieu des années 1970:

Schardscha Vereinigte Arabische Emirate Eine arabische Familie in Schardscha, Vereinigte Arabische Emirate 1970er Jahre. A Arabic family in Sharjah, United Arab Emirates 1970s., Schardscha Schardscha ...
Image: imago

Lire une carte. Encore et toujours lire une carte. Géorgie (Etats-Unis), 1936:

1930s: road trippers consult a map in the state of Georgia The Great Depression shook the automobile industry, and car sales declined throughout this decade. However, those who could afford it still e ...
Image: Getty

En route à travers le Maroc, 1966:

Marokko Marokko, 20210216, Aufnahme ca. 1966, Wüstenfahrt mit Autos
Image: imago

Arrivée à Portoferraio, sur l’île d’Elbe, en Italie, 1959:

Cars landing from ferryboat. portoferraio. tuscany. Italy 1959 01 02 1959 972_45_W303183
Image: imago

Arrivée à Boulogne en aéroglisseur, 1968:

Jul. 07, 1968 - Dover-Boulogne in 35 minutes by Hovercraft: Royalty on board: Princess Margaret and Lord Snowdon were among the passengers of the first Hovercraft which crossed the channel from Dover ...
Image: imago

Attente au poste-frontière de Schärding, en Autriche, 1968:

6.6.1968 Grenzübergang Schärding in österreich Austria 20220101, Aufnahme ca.19680606, Grenzübergang Schärding in österreich
Image: imago

Un siège enfant dans les années 1950:

Vintage kindersitze auto retro history https://rarehistoricalphotos.com/
image: rarehistoricalphotos.com

Visite du parc national de Yellowstone, dans le Montana, aux Etats-Unis, 1959:

Yellowstone National Park in the late 1950s. Bear cubs beg for food. https://www.ebay.com/itm/354709121081
Image: ebay

Pause pique-nique sur une aire de repos en Allemagne de l'Est, 1960:

Picknick DDR, ca. 1960, Picknick *** Picnic GDR, ca 1960, picnic
Image: imago

Pause pour la nuit en Grande-Bretagne, 1970:

Family camping holiday in Britain in the 1970s Family camping holiday in Britain in the 1970s, Copyright: xPhotoshotx xAvalonx 0559718130
Image: imago

Et en Italie, 1960:

Camping on the beach. 1960 01 02 1960 972_45_W265274
Image: imago

Pff, arrêtez de ne penser qu'aux voitures! Une Lambretta fait très bien l’affaire. Italie, 1958:

Camping 1958 – with Lambretta scooters. Probably a promo shot. 01 02 1958 972_45_W282886
Image: imago

Roadtrip en Lambretta. Italie, 1957:

1957: Young women: Road trip on a Lambretta scooter. 1957 01 02 1957 972_45_W277889
Image: imago

Autre possibilité: le side-car. C’était une alternative tout à fait légitime (et surtout moins chère) à la voiture. Et si l’on pouvait encore y atteler une caravane, c’était encore mieux.

Vintage
Ces cartes top secrètes de la Suisse racontent un monde disparu
Der Chaletvan , ein in Großbritannien gebauter Wohnwagen für Motorradfahrer. 1965 Die britische Firma Carahomes aus Walton-on-Thames in Surrey hat den ersten Wohnwagen für Motorradfahrer hergestellt. ...
Photo prise en Grande-Bretagne, en 1965.Image: imago

Les voyages en autocar

Une photo du premier autocar équipé de couchettes. La famille Conklin l’a utilisé en 1915 pour traverser les Etats-Unis, de New York à San Francisco.

https://www.loveexploring.com/galleryextended/84771/what-vacations-looked-like-in-every-decade-since-1900?page=1 In 1915, a mode of transport that would revolutionise the way Americans hit the road w ...
image: Library Of Congress

Un groupe de voyageurs de bonne humeur en Angleterre, 1970:

ENGLAND - MARCH 10: The passengers have arrived here for a day trip from London, and are taking a bus on an excursion. At this time the railways and bus services were facing increased competition from ...
Image: Getty

Une photo promotionnelle du voyagiste américain Greyhound, 1968:

AD: GREYHOUND, 1968. American advertisement for Greyhound bus service. Photograph, 1968. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright: xGRANGERx/xGRANGERx 0433381
Image: imago

Cette fois, il ne s’agit pas d’une pub, mais d’un cliché pris sur le vif. Toujours Greyhound, mais à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1973:

Anefo photo collection. Americruiser, modern bus from Greyhound Corporation in Amsterdam. October 17, 1973. Amsterdam, Noord-Holland Copyright: xpiemagsx pienatarchpart417102021-1034 ACHTUNG AUFNAHMED ...
Image: imago

Les voyages à pied

Un groupe de randonneurs au refuge Panarotta, dans le Trentin, en Italie, 1930:

1930 Small group next to the Rifugio Panarotta Pergine, Italy x06176x Small Group Next to The Rifugio Italy x06176x
Image: imago

Reprenons ici la légende originale de cette photo de juillet 1932: «Trois charmantes randonneuses près de Lepe, dans le Hampshire, avaient opté pour une tenue plus légère que d'habitude».

Orig. caption... HOT WEATHER HIKING KIT. 23.7.32. Three fair hikers seen near Lepe, Hampshire, who decided to wear cooler costume than that usually worn by hikers. Note Hikers Backpacking Barefoot Sum ...
Image: imago

Randonnée et camping en pleine nature, loin de l’agitation et du bruit, Grande-Bretagne, 1960:

Bildnummer: 60487380 Datum: 23.05.1961 Copyright: imago/United Archives International Two guys from Deal spent their Whit Holiday camping and hiking now enjoy breakfast on the side of the road as the ...
Image: imago

Les voyages en bateau

Des migrants italiens à bord du SS Conte Verde en route vers l’Amérique du Sud, au début des années 1930:

Group of emigrants around the chaplain on the foredeck of the Conte Verde Group of emigrants around the chaplain on the foredeck of the Conte Verde.
Image: imago

Arrivée du SS Auriga à Southampton, 1954:

Louise Robinson, a 19 year old Jamaican dressmaker, in a grey costume and pale blue hat, has a last minute stroll on deck before going to the immigration authority at Plymouth. With her is Nathaniel D ...
Image: getty

Un dortoir à bord du SS Uganda en route vers l’Inde, années 1950:

A group of women pose in their bunks in a sleeping cabin aboard the British India cruise ship, circa 1950s. https://bestlifeonline.com/50-vintage-photos-that-show-what-traveling-used-to-look-like/
Image: reddit

Des enfants sur le pont du paquebot italien Conte Verde, au début des années 1930:

1930S Toddlers take part in a tricycle race on the deck of the Italian ship the Conte Verde . Colourised version exists: 13730412. Date: early 1930s Copyright: Copyrightx(c)Geminix2023.xCredit:xGemini ...
Image: imago

Pendant cette même traversée de l’Atlantique: la salle à manger de troisième classe du Conte Verde.

The third-class dining hall of the ocean liner Conte Verde The third-class dining hall of the ocean liner Conte Verde. Copyright: 1068_05_IT-MI0332_TCI000388_01
Image: imago

Une fratrie à bord de l’Empire Windrush, peu avant son arrivée en Angleterre, en juin 1948:

22 June 1948: At 7 a.m. today a ship the Empire Windrush berthed at Tilbury with 417 sons of the Empire on board, After returning to their home land after the war, these Jamaicans found many unemploye ...
Image: imago

Une famille jamaïcaine à bord de l’Empire Windrush. Il s’agit de l’une des célèbres photos de presse prises lors de l’arrivée des immigrés caribéens aux docks de Tilbury, dans l’Essex, en Angleterre, le 22 juin 1948.

The Zane Family on Empire Windrush June 22, 1948
Image: imago

Les voyages en train

Une dernière photo du Windrush pour assurer la transition: une famille caribéenne en route vers Londres.

Empire Windrush - to Victoria Station by Train: Caribbean Family. June 22, 1948
Image: imago

La gare Centrale de Zurich, en mai 1958: des voyageurs italiens repartent vers leur pays d’origine.

In der Schweiz lebende Italiener schauen am Zuercher Hauptbahnhof aus einem Extrazug nach Italien, wo sie an den Wahlen in ihrem Heimatland teilnehmen werden, aufgenommen am 24. Mai 1958. (KEYSTONE/PH ...
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Le minibar des CFF en 1962:

Mineral, Sandwich, Kaffee – und eine Schachtel Zigaretten? Die bot die SBB-Minibar lange an – so wie auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 1962.
Image: SBB Historic
Comment ce train légendaire a métamorphosé le tourisme suisse

Des travailleurs immigrés espagnols à leur arrivée en gare de Genève-Cornavin, 1962:

Spanische Gastarbeiter, aufgenommen im Februar 1962 nach ihrer Ankunft am Bahnhof von Genf-Cornavin. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Bdl.)
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Les voyages en avion

«Des Américaines en route vers l’aéroport», commente la légende de cette photo de 1947. A l'époque, on se mettait sur son 31 pour prendre l’avion!

On their way to the airport. 1940s https://www.reddit.com/r/HistoricalCapsule/comments/1p15koy/welldressed_stylish_women_walk_together_with/#lightbox
Image: reddit

Cette règle valait encore en 1969, du moins pour les célébrités, comme l’actrice Joan Collins, photographiée avec ses enfants au départ de Heathrow, à Londres.

RECORD DATE NOT STATED Joan Collins and her children Tara and Sacha at London s Heathrow Airport 1969 ** J.C.C. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Image: imago

Puisqu’il est question de célébrités: voici l’arrivée de la troupe impériale japonaise de ballet à l’aéroport de Zurich-Kloten, en 1962.

The imperial japanese ballet, arrival at Zurich-Kloten airport 1962 The imperial japanese ballet, arrival at Zurich-Kloten airport 1962 (Photo by ATP/RDB/ullstein bild via Getty Images)
Image: ullstein bild

Et l’équipe de basket des Harlem Globetrotters en 1959:

Bildnummer: 59944436 Datum: 01.01.1900 Copyright: imago/United Archives International American basketball team the Harlem Globetrotters arrive at London Airport from New York by way of Zurich to demo ...

Pendant ce temps, le service en cabine chez United Airlines, en 1966…

Als es noch Flüge exklusiv für Männer gab (und Frauen nur als Stewardessen mitfliegen durften) https://www.watson.ch/populaerkultur/panorama/338866214-damals-als-es-men-only-extrafluege-gab-stewardes ...
Image: United Airlines

… et chez Scandinavian Airways, 1968.

Charcuterie sliced to order on Scandinavian Airlines in the 1960s. https://img.atlasobscura.com/E1nILhnIQexTPs5Rntq8Un2JPQAzWFaqg3ThHQsxIvo/rs:fill:12000:12000/q:81/sm:1/scp:1/ar:1/aHR0cHM6Ly9hdGxh/ ...
Image: atlas obscura

Contrôle douanier à l’aéroport de Zurich, 1953:

Zollabfertigung im neueroeffneten Flughafen Zuerich - Kloten, aufgenommen im August 1953. (KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hermann Schmidli)
Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Arrivée du vol Honolulu-Manille de Pan American Airlines sur l’île de Luçon, aux Philippines, en 1940:

Luzon Island, Philippines 1940: Pan Am flying boat.
image: National Geographic

Le terminal TWA Flight Center de l’aéroport John F. Kennedy, à New York, en 1965:

NYC: AIRPORT, 1965. The TWA Flight Center Terminal at John F. Kennedy Airport in Queens, New York. Photograph by Marion Trikosko, 1965. PUBLICATIONxNOTxINxUSAxCANxUKxFRAxESPxJPN Copyright: xGRANGERx/x ...
Image: imago

Et en guise d'adieux, le personnel de bord de Southwest Airlines, en 1970, vous souhaite de très belles vacances d’été!

southwest airlines stewardess flight attendant flug begleiterin retro vintage fliegen https://www.eleftheriaonline.gr/ellada-kosmos/funny-strange/item/39940-400-weird-photos-part2
image: eleftheriaonline.gr

(Adaptation française: Valentine Zenker)

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