Ces 45 photos d'époque vont vous donner envie de voyager
Les voyages en voiture
Ohio, Etats-Unis, fin des années 60.
Le chancelier britannique et sa famille prennent la route pour leurs vacances d’été dans le sud de la France, au mois d'août 1964:
Charjah, Emirats arabes unis, au milieu des années 1970:
Lire une carte. Encore et toujours lire une carte. Géorgie (Etats-Unis), 1936:
En route à travers le Maroc, 1966:
Arrivée à Portoferraio, sur l’île d’Elbe, en Italie, 1959:
Arrivée à Boulogne en aéroglisseur, 1968:
Attente au poste-frontière de Schärding, en Autriche, 1968:
Un siège enfant dans les années 1950:
Visite du parc national de Yellowstone, dans le Montana, aux Etats-Unis, 1959:
Pause pique-nique sur une aire de repos en Allemagne de l'Est, 1960:
Pause pour la nuit en Grande-Bretagne, 1970:
Et en Italie, 1960:
Pff, arrêtez de ne penser qu'aux voitures! Une Lambretta fait très bien l’affaire. Italie, 1958:
Roadtrip en Lambretta. Italie, 1957:
Autre possibilité: le side-car. C’était une alternative tout à fait légitime (et surtout moins chère) à la voiture. Et si l’on pouvait encore y atteler une caravane, c’était encore mieux.
Les voyages en autocar
Une photo du premier autocar équipé de couchettes. La famille Conklin l’a utilisé en 1915 pour traverser les Etats-Unis, de New York à San Francisco.
Un groupe de voyageurs de bonne humeur en Angleterre, 1970:
Une photo promotionnelle du voyagiste américain Greyhound, 1968:
Cette fois, il ne s’agit pas d’une pub, mais d’un cliché pris sur le vif. Toujours Greyhound, mais à Amsterdam, aux Pays-Bas, en 1973:
Les voyages à pied
Un groupe de randonneurs au refuge Panarotta, dans le Trentin, en Italie, 1930:
Reprenons ici la légende originale de cette photo de juillet 1932: «Trois charmantes randonneuses près de Lepe, dans le Hampshire, avaient opté pour une tenue plus légère que d'habitude».
Randonnée et camping en pleine nature, loin de l’agitation et du bruit, Grande-Bretagne, 1960:
Les voyages en bateau
Des migrants italiens à bord du SS Conte Verde en route vers l’Amérique du Sud, au début des années 1930:
Arrivée du SS Auriga à Southampton, 1954:
Un dortoir à bord du SS Uganda en route vers l’Inde, années 1950:
Des enfants sur le pont du paquebot italien Conte Verde, au début des années 1930:
Pendant cette même traversée de l’Atlantique: la salle à manger de troisième classe du Conte Verde.
Une fratrie à bord de l’Empire Windrush, peu avant son arrivée en Angleterre, en juin 1948:
Une famille jamaïcaine à bord de l’Empire Windrush. Il s’agit de l’une des célèbres photos de presse prises lors de l’arrivée des immigrés caribéens aux docks de Tilbury, dans l’Essex, en Angleterre, le 22 juin 1948.
Les voyages en train
Une dernière photo du Windrush pour assurer la transition: une famille caribéenne en route vers Londres.
La gare Centrale de Zurich, en mai 1958: des voyageurs italiens repartent vers leur pays d’origine.
Le minibar des CFF en 1962:
Des travailleurs immigrés espagnols à leur arrivée en gare de Genève-Cornavin, 1962:
Les voyages en avion
«Des Américaines en route vers l’aéroport», commente la légende de cette photo de 1947. A l'époque, on se mettait sur son 31 pour prendre l’avion!
Cette règle valait encore en 1969, du moins pour les célébrités, comme l’actrice Joan Collins, photographiée avec ses enfants au départ de Heathrow, à Londres.
Puisqu’il est question de célébrités: voici l’arrivée de la troupe impériale japonaise de ballet à l’aéroport de Zurich-Kloten, en 1962.
Et l’équipe de basket des Harlem Globetrotters en 1959:
Pendant ce temps, le service en cabine chez United Airlines, en 1966…
… et chez Scandinavian Airways, 1968.
Contrôle douanier à l’aéroport de Zurich, 1953:
Arrivée du vol Honolulu-Manille de Pan American Airlines sur l’île de Luçon, aux Philippines, en 1940:
Le terminal TWA Flight Center de l’aéroport John F. Kennedy, à New York, en 1965:
Et en guise d'adieux, le personnel de bord de Southwest Airlines, en 1970, vous souhaite de très belles vacances d’été!
(Adaptation française: Valentine Zenker)