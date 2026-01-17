en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Ecole

Vaud: les élèves valident leur semestre après les perturbations

Vaud: les élèves valident leur semestre après les grèves et le drame de Crans-Montana

Suite aux perturbations causées par les grèves de la fin 2025 et la tragédie de Crans-Montana, le Département de l’enseignement et de la formation (DEF) a décidé de valider le semestre d’une centaine d’élèves en difficulté.
17.01.2026, 12:2217.01.2026, 12:22
Un panneau est photographie apres une conference de presse au sujet de la strategie a l&#039;horizon 2040 du Canton de Vaud pour la gestion des gymnases et ecoles professionelles, ce lundi 9 septembre ...
Plusieurs tests et heures de cours avaient été supprimés durant la mobilisation de la fonction publique et en particulier des enseignants.Image: KEYSTONE

A la suite des grèves de la fonction publique en fin d'année passée et du drame de Crans-Montana, le Canton de Vaud a décidé de valider le semestre d'une centaine d'élèves qui ont redoublé. En clair: aucun échec définitif ne sera prononcé en cette fin de semestre, a indiqué vendredi à Keystone-ATS le Département de l'enseignement et de la formation (DEF), confirmant une information de la RTS.

«Cela touche directement les élèves qui ont passé leur année de façon conditionnelle avec des résultats insuffisants. En temps normal, ces élèves auraient dû obtenir une moyenne calculée sur au moins deux épreuves par discipline. Cette exigence a été supprimée et les élèves concernés peuvent poursuivre leur année», écrivent les services du ministre Frédéric Borloz.

«Le calendrier est, en revanche, inchangé et un bulletin semestriel doit être établi. Les conseils d'élèves sont aussi maintenus pour étudier les situations individuelles et proposer si nécessaire une réorientation aux jeunes qui seraient en échec.»

Cours et tests supprimés

Ces mesures ont été prises «d'abord en raison des grèves de la fin de l'année 2025 puis de la tragédie de Crans-Montana qui rendait impossible le rattrapage d'évaluations pour les lieux de formation concernés dans les délais prévus», souligne encore le DEF.

La formation en Ecole de commerce répond pour sa part à des normes fédérales qui définissent notamment le nombre de notes nécessaires pour établir le bulletin semestriel. Comme le minimum légal de trois notes n'était parfois pas atteint, le semestre a été prolongé de deux semaines, soit jusqu’au 30 janvier, indique encore le DEF.

Les Ecoles professionnelles, elles, n'ont pas signalé de besoin particulier concernant les moyennes ou les échéances, selon les services de Borloz. Aucune mesure généralisée n'a donc été prise. (dal/ats)

Thèmes
Des jets de combats suisse atterrissent sur l'autoroute
1 / 8
Des jets de combats suisse atterrissent sur l'autoroute
Du 4 - 6 juin 2024, les Forces aériennes suisses testeront leur dispositif de défense sur l’autoroute A1 dans le canton de Vaud. L’objectif de l’armée est de tester sa capacité à décentraliser ses moyens de défense aérienne. Du coup, on a ressorti les images d'archives...
source: keystone / str
partager sur Facebookpartager sur X
- Le recrutement des pompiers nord vaudois sur le mode Jean-Pierre Fangin
Video: facebook
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un homme condamné pour agressions sexuelles sur des adolescents à Zurich
La Cour suprême de Zurich a condamné un homme à trois ans et deux mois de prison pour contrainte sexuelle et harcèlement sexuel sur plusieurs adolescents dans des trains, peine suspendue au profit d’une mesure thérapeutique de deux ans.
Un homme de 63 ans qui a agressé sexuellement de nombreux adolescents dans le train doit aller en prison. La Cour suprême de Zurich l'a condamné à suivre une thérapie derrière les barreaux et à une peine d'emprisonnement.
L’article