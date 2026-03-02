L'incendie de Crans-Montana a fait 41 morts lors du Nouvel An. Keystone

Cette aide aux victimes de Crans-Montana sera prolongée

L'aide intercantonale immédiate introduite après le drame du Constellation est prolongée jusqu'au 31 mars. Il s'agit de certaines prestations pour des frais d'hospitalisation ou d'avocats.

Plus de «Suisse»

La Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) va continuer à coordonner l'aide intercantonale aux victimes, dans le cadre du drame de Crans-Montana. Elle a décidé de prolonger son aide immédiate jusqu'au 31 mars.

Cette prolongation concerne l’aide immédiate générale. Il s'agit de certaines prestations de soutien individuelle, comme celles liées au séjour dans un hôpital de soins aigus. Les prestations d’aide immédiate accordées pour les frais d’avocat ont également été doublées, passant de 10 à 20 heures.

«En raison des graves conséquences de cet événement pour les personnes touchées, il est important pour la CDAS que les prestations octroyées dans le cadre de l’aide aux victimes continuent d’être versées de manière aussi simple et cohérente que possible», précise le CDAS, dans un communiqué diffusé lundi.

Et pour la suite?

Depuis le grave incendie de Crans-Montana, qui a fait 41 morts et 115 blessés, la CDAS est en contact étroit avec les cantons concernés, en particulier Valais, Vaud et le Tessin et avec la Confédération. «L’objectif est de garantir à toutes les victimes et à leurs proches, partout en Suisse, un soutien rapide et efficace.»

Parallèlement, la CDAS prépare soigneusement, avec les cantons concernés, la transition de l’aide immédiate à l’aide aux victimes à plus long terme. Les personnes touchées par le drame seront informées directement des modalités concrètes de cette transition et de la suite de la procédure. Une information sera ensuite également communiquée à l’attention du grand public. (jzs/ats)