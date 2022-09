4 conseils pour vraiment économiser de l'énergie et de l'argent chez vous

Les appareils deviennent plus efficaces

Toujours est-il que réfrigérateur, ordinateur et autres appreils consomment de moins en moins d'électricité, comme l'écrit l'Office fédéral de l'énergie. Bien que le nombre d'appareils électroménagers et électroniques ait nettement augmenté entre 2002 et 2020 pour atteindre 49,5 millions, la consommation d'électricité a baissé de 16%. Selon l'OFEN, trois facteurs sont décisifs: premièrement, les progrès technologiques des appareils, deuxièmement, l'évolution des souhaits des acheteurs, moins d'ordinateurs de bureau, mais plus d'ordinateurs portables et de tablettes, et troisièmement, l'introduction d'exigences minimales en matière de consommation en mode veille et l'effet des étiquettes énergétiques.