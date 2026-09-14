Voici où la SSR va couper pour économiser 80 millions en 2027

La SSR doit économiser 80 millions de francs en 2027. Elle supprimera notamment plus de 20% de ses postes de conduite et adaptera certains programmes.

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La SSR – qui chapeaute la RTS – a précisé lundi les mesures d'économies qu'elle va appliquer pour l'année 2027. Le montant de ces réductions se monte à 80 millions, alors que l'entreprise doit réaliser environ 270 millions d'économies d'ici 2029.

Environ 95% des coupes prévues l'année prochaine se feront au niveau des structures, des processus et des méthodes de production, écrit la SSR dans un communiqué. Malgré tout, les coupes se feront aussi sentir dans les programmes. La SSR explique que les «économies seront réalisées au sein des formats existants ou grâce à une collaboration renforcée entre les régions linguistiques», afin d'éviter la suppression d'émissions.

Les coupes concerneront les domaines Offre et Opérations, gérés à l'échelle de la SSR. «Les économies nécessaires imposent des changements importants à l'ensemble de la SSR. L'essentiel est que nous les mettions en oeuvre de manière responsable», déclare Jean-Michel Cina, président du Conseil d'administration de la SSR, cité dans le communiqué.

Postes de conduite supprimés

La SSR indique également qu'elle poursuit, dans le cadre de son projet Enavant, la mise en oeuvre de son modèle d'organisation. Afin que «chaque franc provenant de la redevance média soit autant que possible réinvesti dans le programme», la SSR va supprimer plus de 20% des postes de conduite, explique Susanne Wille, directrice générale de la SSR.

Susanne Wille, directrice générale de la SSR. Image: KEYSTONE

Cette mesure doit permettre de poser les conditions nécessaires pour poursuivre la mise en oeuvre de la transformation de l'entreprise. Une partie des suppressions de postes se fera par le biais de la fluctuation et des départs à la retraite. Le plan social SSR sera appliqué, peut-on lire dans le communiqué. La communication de ces mesures dans les régions aura lieu au cours des prochains jours, indique encore la SSR.



D'ici 2029, la SSR doit économiser 270 millions de francs, suite à la décision du Conseil fédéral de réduire progressivement la redevance radio-tv. (jah/ats)