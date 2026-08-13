1,5 million d’émissions: la SSR ouvre ses archives en ligne

Cette ouverture représente une «valeur ajoutée considérable» pour la recherche, les médias et le public, précise la SSR.

Plus de «Suisse»

Quelque 1,5 million d'émissions de radio et de télévision des archives de la SSR sont désormais consultables en ligne. Cette mise à disposition sur la plateforme Memobase.ch est le fruit d'une collaboration avec Memoriav, a indiqué la SSR jeudi.

Plus de 650 000 des 1,5 million de documents issus des archives de RTR (romanche) et SRF (alémanique) peuvent être écoutés ou visionnés directement en ligne, peut-on lire dans le communiqué. La collection comprend des journaux télévisés, des retransmissions sportives et des reportages culturels remontant jusqu'aux années 1930.

Cette ouverture représente une «valeur ajoutée considérable» pour la recherche, les médias et le public, précise la SSR. A long terme, les fonds des archives de la RSI et de la RTS doivent également être intégrés à la plateforme.

Memobase.ch est le portail national du Centre de compétence pour le patrimoine audiovisuel suisse Memoriav. La plateforme réunit des contenus de plus de 160 institutions et rassemblera bientôt plus de deux millions de documents.

Pour présenter ces nouvelles archives, un «café interactif» en ligne sera organisé le 20 août de 13h30 à 14h30. La présentation se déroulera en allemand et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 août. (sda/ats)