Keystone

Gros bug chez UBS, des clients paniquent

Samedi matin, de nombreux clients d’UBS ont dit avoir été confrontés à une panne généralisée, qui a paralysé plusieurs services de la banque. Tout semble être rentré dans l'ordre en début d'après-midi.

L’accès à la plateforme d’e-banking était impossible samedi matin, relaient des utilisateurs, et nos confrères de 20 minutes. En tentant de se connecter, les utilisateurs recevaient un message indiquant que «le service souhaité est actuellement hors ligne».



Selon UBS, le problème a été identifié et ses équipes techniques ont travaillé «aussi vite que possible» pour rétablir la situation.

dr

Rétablir le service

La panne ne s'est pas limitée pas à l’e-banking: plusieurs clients ont également signalé des dysfonctionnements sur l’application de paiement Twint.

Le site officiel du service a confirmé que l’application UBS TWINT était «indisponible ou seulement partiellement fonctionnelle» en raison de problèmes techniques chez UBS — sans plus de précisions.

Les signalements de clients se sont multipliés sur la plateforme Allestörungen.ch, où plus de 280 personnes ont rapporté des difficultés, aussi bien pour se connecter à leur compte en ligne que pour effectuer des retraits aux distributeurs automatiques.



Samedi en début d'après-midi, tout semble être rentré dans l'ordre, sur l'application e-banking comme sur Twint.

dg