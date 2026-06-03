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Les Etats-Unis veulent infliger une surtaxe de 12,5% à la Suisse

Le président américain Donald Trump et son représentant au commerce Jamieson Greer. Washington envisage d&#039;imposer une surtaxe de 12,5% sur les produits suisses.
Le président américain Donald Trump (à g.) et son représentant au commerce Jamieson Greer.Image: montage watson

Les Etats-Unis accusent la Suisse de soutien au travail forcé et voici la punition

Washington envisage d'imposer une surtaxe de 12,5% sur les produits suisses, estimant que Berne ne lutte pas assez contre le travail forcé.
03.06.2026, 09:1103.06.2026, 09:11
Renzo Ruf

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a reçu un sérieux avertissement en provenance de Washington. Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, souhaite imposer une surtaxe douanière de 12,5% sur les produits en provenance de Suisse, au motif que le pays ne lutterait pas avec suffisamment de vigueur contre le travail forcé à l'étranger. Selon un rapport de 98 pages publié dans la nuit de mardi à mercredi, cette situation finirait par porter préjudice à l'économie américaine.

Selon Washington, les fabricants américains ne peuvent pas rivaliser avec des produits qui pourraient être fabriqués à moindre coût grâce au recours au travail forcé. Le rapport étaye cette affirmation à l'aide de données sur les importations de riz en provenance du Myanmar et de tabac du Malawi, comparées à des produits américains. Jamieson Greer y dénonce le comportement de partenaires commerciaux tels que la Suisse, qu'il qualifie d'«inacceptable».

Le rapport ne précise pas à quelle date ces nouveaux droits de douane pourraient entrer en vigueur. Le représentant américain au commerce entend, toutefois, donner aux pays concernés une dernière occasion de faire valoir leurs objections lors d'une audition prévue le 7 juillet. Un élément est particulièrement important du point de vue de Berne: l'Union européenne est traitée un peu plus favorablement que la Suisse par Jamieson Greer. Elle ne serait visée que par une surtaxe supplémentaire de 10%.

Il faut toutefois s'attendre à ce que Greer ignore une nouvelle fois les arguments de ses partenaires commerciaux, comme il l'a déjà fait dans le cadre de l'enquête menée récemment par son bureau. Il a jusqu'à la fin du mois prochain pour présenter au président Donald Trump une alternative aux droits de douane additionnels de 10% actuellement en vigueur.

A la mi-avril, dans le cadre de l'enquête conduite par Greer, la Suisse avait officiellement répondu aux accusations formulées depuis Washington. La directrice du Seco, Helene Budliger Artieda, avait alors rejeté l'argument du représentant américain au commerce selon lequel les entreprises américaines seraient évincées du marché suisse par des sociétés étrangères recourant au travail forcé.

Au cours des dernières semaines, Greer a également mené une enquête sur de prétendues pratiques commerciales déloyales, qui concernait elle aussi la Suisse. Le rapport final de cette procédure, conduite par ce proche de Donald Trump, n'a toutefois pas encore été publié. (adapt. jah)

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