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Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti

Portraits of the young victims are displayed at the entrance of the bar &quot;Le Constellation&quot; six moths later the deadly fire, in Crans-Montana, Switzerland, Thursday, July 9, 2026. Forty-one p ...
L'association des familles italiennes de survivants du drame de Crans-Montana se mobilise contre Jacques et Jessica Moretti.Keystone

Une pétition contre la réouverture des établissements Moretti

Une association regroupant des familles italiennes de survivants du drame de Crans-Montana s'oppose à la réouverture des deux établissements des époux Moretti. Elle a lancé une pétition qui a déjà recueilli près de 48'000 signatures.
11.07.2026, 15:5811.07.2026, 15:59

Récemment constituée, l'association des familles italiennes de survivants du drame de Crans-Montana se mobilise contre Jacques et Jessica Moretti. Elle veut lutter contre leur volonté de rouvrir leurs deux autres établissements publics, sur le Haut-Plateau.

L'association a choisi de lancer une pétition en ligne contre la réouverture des deux autres établissements des époux Moretti, l'un situé à Crans-Montana, l'autre dans la commune voisine de Lens. A ce jour, près de 48 000 personnes y ont adhéré.

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Selon les avocats des époux Moretti – Mes Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod -, cette réouverture pourrait potentiellement servir à indemniser les victimes. «Nous nous opposons à la réouverture de ces locaux, tant que les enquêtes sont en cours, car nous considérons la sécurité publique comme une priorité», a expliqué, samedi, l'association italienne à Keystone-ATS.

«Nous ne demandons pas à la justice de condamner qui que ce soit avant son jugement», précise la pétition en ligne. «Mais la décence, aussi, est un principe.» (tib/ats)

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