Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine

La chaleur écrasante et la sécheresse devraient perdurer encore plusieurs jours en Suisse. Image: Montage Watson

Les prévisions météorologiques pour les prochains jours n'apportent guère de bonnes nouvelles concernant la sécheresse en cours. Une détente pourrait cependant intervenir d'ici fin juillet.

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À ce stade, on peut le dire: c'est une chaleur étouffante persistante. Après une vraie fournaise, en ce début de mois de juillet, le bulletin météo romand des prochains jours risque de n'être guère différent... En début de semaine, du moins, selon MétéoSuisse.

«En l'état actuel des prévisions, l'affaiblissement de l'anticyclone n'interviendra au plus tôt qu'à partir de la mi-juillet»

Des orages en fin de semaine?

Si des orages accompagnés d'averses sont globalement possibles tous les jours dans certaines régions de la Suisse romande, il ne faut pas s'attendre à un véritable changement de temps avant mercredi ou jeudi.

Au-delà, les perspectives restent «encore incertaines», comme l'indique le service météorologique fédéral. Des «orages parfois violents» sont cependant possibles un peu partout, mais plutôt en fin de semaine.

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Si ces orages apporteront, certes, de l'humidité à court terme, ils n'aideront cependant en rien les sols et les forêts desséchés, puisque l'eau ruissellera surtout sur la dureté du revêtement.

Et il n'y a actuellement aucun signe de périodes de précipitations généralisées et de plus longue durée — ce qui serait nécessaire, à ce stade, pour réhydrater sols et végétation.

Les feux du 1er août menacés

Cela signifie que, en termes de sécheresse, la situation déjà tendue le restera encore un moment. Ainsi, pour le 1er août, la plupart des cantons ont déjà décrété des interdictions de faire des feux.

Vendredi, Fribourg a par exemple interdit tous les feux en plein air «jusqu'à nouvel avis». Tout en laissant aussi clairement entendre qu'il y a peu d'espoir d'amélioration d'ici au 1er août.

Des exceptions pourraient certes être accordées pour les feux de joie et les engins pyrotechniques statiques (volcans et feux de Bengale). Le tir de feux d'artifice mobiles par des particuliers reste toutefois interdit dans tous les cas.

A propos des interdictions de faire du feu 👇 Neuchâtel interdit à son tour les feux et les engins pyrotechniques

MétéoSuisse préfère de son côté ne pas trop s'avancer en ce qui concerne le 1er août, car il est encore trop tôt pour établir un pronostic concret, et savoir si les pluies seront suffisantes pour mettre fin à la sécheresse:

«Il est possible qu'il y ait une légère détente dans la seconde moitié du mois. Savoir si cette détente sera durable et suffisante pour réduire le déficit de précipitations est cependant tout sauf certain»

Utiliser l'eau avec parcimonie

Les prélèvements d'eau dans les cours d'eau sont également déjà restreints à certains endroits, comme dans le canton de Neuchâtel, qui a pris vendredi une décision en ce sens. De manière générale, le canton recommande une «utilisation parcimonieuse de l'eau».

Pour l'instant, les prévisions indiquent surtout une chaleur encore plus intense. Lundi et mardi, le mercure grimpera à nouveau par endroits au-dessus de 35 degrés.

La Confédération a émis une alerte canicule de niveau 3 pour une grande partie de la Suisse. Seule bonne nouvelle: les orages devraient permettre au mercure de baisser aux alentours des 30 degrés pour le week-end prochain. (btr/az)