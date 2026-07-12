Canicule: Voici à quoi vous attendre cette semaine
À ce stade, on peut le dire: c'est une chaleur étouffante persistante. Après une vraie fournaise, en ce début de mois de juillet, le bulletin météo romand des prochains jours risque de n'être guère différent... En début de semaine, du moins, selon MétéoSuisse.
Des orages en fin de semaine?
Si des orages accompagnés d'averses sont globalement possibles tous les jours dans certaines régions de la Suisse romande, il ne faut pas s'attendre à un véritable changement de temps avant mercredi ou jeudi.
Au-delà, les perspectives restent «encore incertaines», comme l'indique le service météorologique fédéral. Des «orages parfois violents» sont cependant possibles un peu partout, mais plutôt en fin de semaine.
Si ces orages apporteront, certes, de l'humidité à court terme, ils n'aideront cependant en rien les sols et les forêts desséchés, puisque l'eau ruissellera surtout sur la dureté du revêtement.
Et il n'y a actuellement aucun signe de périodes de précipitations généralisées et de plus longue durée — ce qui serait nécessaire, à ce stade, pour réhydrater sols et végétation.
Les feux du 1er août menacés
Cela signifie que, en termes de sécheresse, la situation déjà tendue le restera encore un moment. Ainsi, pour le 1er août, la plupart des cantons ont déjà décrété des interdictions de faire des feux.
Vendredi, Fribourg a par exemple interdit tous les feux en plein air «jusqu'à nouvel avis». Tout en laissant aussi clairement entendre qu'il y a peu d'espoir d'amélioration d'ici au 1er août.
Des exceptions pourraient certes être accordées pour les feux de joie et les engins pyrotechniques statiques (volcans et feux de Bengale). Le tir de feux d'artifice mobiles par des particuliers reste toutefois interdit dans tous les cas.
MétéoSuisse préfère de son côté ne pas trop s'avancer en ce qui concerne le 1er août, car il est encore trop tôt pour établir un pronostic concret, et savoir si les pluies seront suffisantes pour mettre fin à la sécheresse:
Utiliser l'eau avec parcimonie
Les prélèvements d'eau dans les cours d'eau sont également déjà restreints à certains endroits, comme dans le canton de Neuchâtel, qui a pris vendredi une décision en ce sens. De manière générale, le canton recommande une «utilisation parcimonieuse de l'eau».
Pour l'instant, les prévisions indiquent surtout une chaleur encore plus intense. Lundi et mardi, le mercure grimpera à nouveau par endroits au-dessus de 35 degrés.
La Confédération a émis une alerte canicule de niveau 3 pour une grande partie de la Suisse. Seule bonne nouvelle: les orages devraient permettre au mercure de baisser aux alentours des 30 degrés pour le week-end prochain. (btr/az)