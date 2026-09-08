Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 53 francs de moins sur l'année (image d'illustration), Image: Andreas Choroba

Bonne nouvelle: les prix de l'électricité en Suisse vont baisser en 2027

Bonne nouvelle: les prix de l'électricité reculeront de 4% en 2027 par rapport à 2026, une troisième année de suite marquée , annonce l'ElCom. Un ménage moyen économisera 53 francs sur l'année.

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L'électricité coûtera moins cher l'année prochaine, pour la troisième année de suite. Les prix vont baisser de 4% par rapport à 2026, annonce la Commission fédérale de l'électricité (ElCom). Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 53 francs de moins sur l'année.

La facture d'électricité annuelle d'un ménage moyen s'élèvera ainsi à 1194 francs. Dans le détail, ce ménage paiera 26,5 centimes par kilowattheure (kWh). Ce résultat est principalement dû à la baisse des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'ElCom dans un communiqué.

Courbe descendante depuis 2025

La situation pour les PME est semblable à celle des ménages. L'ElCom rappelle qu'il s'agit de valeurs médianes. Les prix varient considérablement d'une région à l'autre en raison des grandes différences d'approvisionnement en énergie.

Les prix avaient explosé en 2022, 2023 et 2024. Ils suivent une courbe descendante depuis 2025. Pour cette année, la baisse était aussi de l'ordre de 4%. Les prix devraient toutefois repartir à la hausse ces prochaines années en raison de la guerre en Iran, selon l'ElCom. (sda/ats)