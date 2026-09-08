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Les prix de l'électricité en Suisse vont baisser en 2027

Pénurie d&#039;énergie: 7 conseils pour économiser l&#039;électricité
Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 53 francs de moins sur l'année (image d'illustration),Image: Andreas Choroba

Bonne nouvelle: les prix de l'électricité en Suisse vont baisser en 2027

Bonne nouvelle: les prix de l'électricité reculeront de 4% en 2027 par rapport à 2026, une troisième année de suite marquée , annonce l'ElCom. Un ménage moyen économisera 53 francs sur l'année.
08.09.2026, 15:0008.09.2026, 15:00

L'électricité coûtera moins cher l'année prochaine, pour la troisième année de suite. Les prix vont baisser de 4% par rapport à 2026, annonce la Commission fédérale de l'électricité (ElCom). Un ménage moyen consommant 4500 kWh paiera 53 francs de moins sur l'année.

La facture d'électricité annuelle d'un ménage moyen s'élèvera ainsi à 1194 francs. Dans le détail, ce ménage paiera 26,5 centimes par kilowattheure (kWh). Ce résultat est principalement dû à la baisse des prix de l'énergie, a indiqué mardi l'ElCom dans un communiqué.

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Courbe descendante depuis 2025

La situation pour les PME est semblable à celle des ménages. L'ElCom rappelle qu'il s'agit de valeurs médianes. Les prix varient considérablement d'une région à l'autre en raison des grandes différences d'approvisionnement en énergie.

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Les prix avaient explosé en 2022, 2023 et 2024. Ils suivent une courbe descendante depuis 2025. Pour cette année, la baisse était aussi de l'ordre de 4%. Les prix devraient toutefois repartir à la hausse ces prochaines années en raison de la guerre en Iran, selon l'ElCom. (sda/ats)

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