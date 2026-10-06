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Voici combien l'assurance-chômage suisse a perdu en 2025

L&#039;assurance chômage enregistre une perte de 249 millions de francs
Image d'illustrationImage: Shutterstock

Voici combien l'assurance-chômage a perdu l'an dernier

L'assurance chômage enregistre une perte de 249 millions de francs pour l'année 2025. Plusieurs facteurs expliquent ce résultat.
06.10.2026, 11:2306.10.2026, 11:23

L'assurance chômage a clôturé l'année 2025 avec une perte de 249 millions de francs. Ce déficit s'explique par la hausse du chômage et la réduction des contributions fédérales.

Le taux de chômage a atteint 2,8% en moyenne annuelle en 2025, a annoncé mardi le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) à l'occasion de la clôture des comptes de l'assurance chômage (AC). L'année précédente, ce taux s'élevait à 2,4%. Le nombre de chômeurs inscrits a augmenté, passant de 112 563 (2024) à 133 712 (2025) en moyenne annuelle.

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La réduction des prestations de la Confédération a également contribué à ce résultat négatif. Pour l’année 2025, la contribution fédérale, d’un montant d’environ 600 millions de francs, a été entièrement supprimée. Au total, les contributions fédérales à l’AC seront réduites de 1,25 milliard entre 2025 et 2029.

Au total, les recettes de 8,4 milliards de francs ont été contrebalancées par des dépenses de 8,7 milliards de francs. Les fonds propres de l’AC ont baissé pour s’établir à 7,96 milliards de francs à la fin de l’année 2025. L’année précédente, en 2024, l’AC avait encore enregistré un excédent de 1,43 milliard de francs.

Le Contrôle fédéral des finances a déjà révisé les comptes annuels de 2025. L’approbation formelle par le Conseil fédéral n'a toutefois pas encore eu lieu. (jzs/ats)

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