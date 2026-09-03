Le boom suisse de l’emploi fait un grand gagnant romand

L’emploi progresse de manière étonnamment forte en Suisse. Voici ce qui explique cette évolution.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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La Suisse connaît un véritable boom de l’emploi. Au deuxième trimestre, le pays comptait 112 000 personnes actives de plus qu’un an auparavant, soit une hausse de 2%, a annoncé l’Office fédéral de la statistique (OFS). L’emploi a ainsi progressé environ deux fois plus vite que la population. Les entreprises ont par ailleurs signalé 2,7% de postes vacants supplémentaires sur un an et se montrent optimistes quant à l’évolution future de la situation. De bonnes nouvelles pour les salariés. Mais cet essor est loin d’être aussi marqué partout.

Répartition par région de l'emploi en Suisse

Sur un an, le nombre d’emplois – converti en équivalents plein temps (EPT) – a surtout progressé en Suisse centrale, avec une hausse de 3,2%, à 441 000 emplois. La Confédération regroupe dans cette région les cantons de Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, Uri et Zoug. Viennent ensuite la région lémanique (cantons de Genève, Vaud et Valais), avec une progression de 2,7%, puis la Suisse orientale (les deux Appenzell, Glaris, les Grisons, Saint-Gall, Schaffhouse et la Thurgovie), avec 1,8%. Le canton de Zurich affiche lui aussi une hausse de 1,8%.

La ville de Zurich, seule commune pour laquelle des chiffres distincts sont disponibles, enregistre également une croissance supérieure à la moyenne. Le nombre d’emplois à plein temps y a augmenté de 2,2%, pour atteindre 424 000. La disparition de Credit Suisse et les suppressions d’emplois qui l’ont accompagnée sont ainsi désormais absorbées: ce chiffre constitue un nouveau record.

La progression a été un peu moins marquée dans l’Espace Mittelland, qui regroupe les cantons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel et Soleure. La hausse y atteint 1,4%, soit autant qu’en Suisse du Nord-Ouest, qui comprend les deux Bâle et le canton d’Argovie. Le Tessin est la seule région à enregistrer un léger recul, de 0,2%.

Qu’en est-il sur le long terme?

Au cours des dix dernières années, aucune région n’a créé proportionnellement davantage d’emplois à plein temps que la région lémanique. Leur nombre y a progressé de 22,6%, pour atteindre 905 000. La Suisse centrale ainsi que la ville et le canton de Zurich ont également connu une forte croissance. A l’inverse, les employeurs de l’Espace Mittelland ont créé relativement peu de nouveaux emplois.

En chiffres absolus, la région lémanique arrive également en tête: près de 167 000 emplois à plein temps y ont été créés depuis 2016. Elle est suivie par le canton de Zurich, avec 134 000 emplois supplémentaires – dont 69 000, soit plus de la moitié, dans la seule ville de Zurich –, puis par l’Espace Mittelland, avec 82 000 nouveaux emplois à plein temps.

Quels secteurs ont créé des emplois en Suisse?

De nombreux emplois temporaires ont été créés au cours de l’année écoulée. La branche économique «activités liées à l’emploi» a enregistré une hausse de plus de 20 000 emplois à plein temps. Les travailleurs temporaires y sont comptabilisés lorsqu’ils sont employés directement par une agence de placement. Cette catégorie comprend également les salariés actifs dans la recherche et le placement de personnel ainsi que les chasseurs de têtes.

De nombreux postes ont aussi été créés, notamment, dans les entreprises de nettoyage, les services de sécurité ou les services de secrétariat – des activités que la Confédération regroupe sous la catégorie «autres activités de services administratifs et de soutien». La restauration et le secteur de la santé ont également figuré parmi les moteurs de l’emploi.

L’évolution du secteur financier est intéressante: malgré la disparition de Credit Suisse et les suppressions de postes chez UBS, les «activités des services financiers» enregistrent à nouveau une légère progression.

La situation est en revanche mauvaise dans l’informatique. Les mesures de rationalisation liées à l’utilisation croissante de l’intelligence artificielle pourraient également jouer un rôle. Plus de 3000 emplois à plein temps ont disparu en l’espace d’un an. Le nombre de postes a aussi reculé dans les assurances, les télécommunications et l’hôtellerie.

Qu’en est-il du plein temps et du temps partiel?

Depuis un peu plus de deux ans, plus d’un million de femmes travaillent à plein temps en Suisse, une première. La Confédération définit le plein temps comme un taux d’activité d’au moins 90%. Ce chiffre a progressé de 29,4% au cours des 30 dernières années, tandis que le nombre d’hommes travaillant à plein temps a augmenté de 18,4%, pour atteindre 2,3 millions de personnes.

Depuis 1996, le nombre d’hommes travaillant à temps partiel a bondi de 118,4%, à 759 000, tandis que celui des femmes à temps partiel a progressé de 93,9%, à 1,6 million. Dernièrement, la hausse a toutefois été particulièrement rapide chez les hommes. Au cours de l’année écoulée, leur nombre a augmenté de 4,6%, contre 2,5% chez les femmes.



Il n’en reste pas moins que le modèle de loin le plus courant reste celui de l’homme travaillant à plein temps et de la femme travaillant à temps partiel.

Les grandes entreprises gagnent en importance

La Suisse est considérée comme un pays de petites et moyennes entreprises. Les grandes sociétés occupent toutefois une place de plus en plus importante sur le marché du travail. En 2024, les entreprises comptant au moins 250 salariés concentraient 21,4% de tous les emplois à plein temps. C’est plus de deux points de pourcentage de plus que dix ans auparavant.

Le phénomène est particulièrement visible dans les villes. A Zurich, par exemple, le nombre de grandes entreprises a augmenté de 40 au cours de cette période, pour atteindre 214. Ensemble, elles concentraient 139 000 emplois à plein temps, soit 35,5% de plus que dix ans auparavant.



Sur la même période, le nombre d’entreprises comptant moins de dix salariés a augmenté de 3700, pour frôler les 42 000. Elles ne représentaient toutefois dernièrement qu’environ 76 000 emplois à plein temps, soit une croissance relativement faible de 6,7% depuis 2014. (adapt. hun)