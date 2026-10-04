assez ensoleillé11°
DE | FR
burger
Suisse
Emploi

Swiss Steel va supprimer des emplois en Allemagne

Swiss Steel va supprimer des emplois en Allemagne

Confronté à de lourdes pertes, le sidérurgiste lucernois annonce une nouvelle restructuration, sans préciser le nombre de postes concernés.
04.10.2026, 10:0404.10.2026, 10:04
Les travailleurs de Stahl Gerlafingen (photo) et du site de Swiss Steel � Emmenbr�cke ont manifest� pour alerter les �lus (archives).
Il veut réduire sa dépendance à l’automobile et retrouver une rentabilité opérationnelle dès 2028.Keystone

Faisant face à des pertes importantes, le sidérurgiste lucernois Swiss Steel annonce une nouvelle restructuration. La mesure concerne les sites en Allemagne et entraînera des suppressions d'emplois dans ce pays, indique le directeur du groupe, Frank Koch.

Interrogé dimanche dans la SonntagsZeitung, Koch ne donne pas de chiffres concrets sur les postes biffés. Mais cette mesure en Allemagne permettra de «réduire considérablement» la dépendance du groupe vis-à-vis du secteur automobile, ajoute-t-il.

Cocaïne, luxe et barber shops: plongée dans un vaste trafic romand
Cocaïne, luxe et barber shops: plongée dans un vaste trafic romand

L'objectif est de réorganiser les sites de production de manière à ce qu'ils puissent à nouveau dégager des bénéfices d'exploitation sur un marché fortement réduit, poursuit le responsable. Swiss Steel a déjà réduit de moitié ses effectifs ces dernières années, passant de 13'000 à 6500 employés.

L'étape suivante sera l'assainissement du bilan, déclare M. Koch. «Notre plan prévoit que nous renouions avec la rentabilité opérationnelle à partir de 2028». À partir de cette date, le groupe sera nettement plus petit et mieux ciblé, relève-t-il.

Espoir de solution avec l'UE

Le sidérurgiste, dont le siège social se trouve à Lucerne, a enregistré l'année dernière une perte de 311 millions d'euros, contre 197 millions d'euros en 2024, écrit la SonntagsZeitung.

Le Jura veut ramener ses électeurs aux urnes
Le Jura veut ramener ses électeurs aux urnes

Les nouvelles mesures de protection de l'Union européenne (UE) contre les importations d'acier pèsent sur l'activité de l'entreprise. Le volume des exportations sans droits de douane pour la Suisse a été réduit de 35%, relève M. Koch. Le site de Lucerne est le plus touché. Swiss Steel est en contact avec l'UE et le Conseil fédéral, ajoute M. Koch. «Il y a de bonnes raisons d'espérer une solution».

Swiss Steel s'est retiré de la bourse suisse SIX en 2015. Cette décision s'expliquait par les restructurations et réorganisations de grande envergure menées au cours des années précédentes, relève son directeur.

En juin, le canton de Lucerne a approuvé une aide financière de 17 millions de francs en faveur de Steeltec, la filiale de Swiss Steel située à Emmenbrücke (LU) et qui emploie 600 personnes. Cette contribution cantonale est nécessaire pour que la Confédération verse sa part d'un montant équivalent. (dal/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
Thèmes
Guy Parmelin pouvait «English understand»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Vins: la stratégie de la Confédération déplaît aux vignerons
Le conseiller fédéral Guy Parmelin a rencontré jeudi à Berne les représentants de la branche du vin ainsi que des cantons. Pour faire face aux difficultés, il leur a présenté sa stratégie, qui consiste à adapter des surfaces viticoles à la demande, à renforcer la promotion ainsi que les exportations et à adapter les règles d'importation. Vendredi, les associations de vignerons se sont dites déçues et inquiètes.
Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) avait réuni en août 2025 l'Union suisse des paysans (USP), l'Interprofession de la vigne et des vins suisses (IVVS), la Fédération suisse des vignerons (Vignoble suisse), Swiss Wine Promotion (SWP), l'Association suisse du commerce des vins (ASCV) et les cantons, afin d'examiner des mesures susceptibles de soutenir la branche, rappelle la Confédération dans un communiqué.
L’article