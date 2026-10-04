Le Jura veut ramener ses électeurs aux urnes

Le Gouvernement jurassien étudie plusieurs pistes pour relancer la participation électorale, de l’éducation à la citoyenneté aux réseaux sociaux.

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Il privilégie l’information plutôt que le vote obligatoire, mais certaines mesures se heurtent à des obstacles financiers et organisationnels. Keystone

Le Gouvernement jurassien veut inciter les électeurs à davantage se déplacer aux urnes. Il l'a fait savoir dans son rapport concernant un postulat de Baptiste Laville (Vert-e-s), qui s'inquiétait de la baisse de la participation. Plusieurs pistes sont en discussion, mais il existe des obstacles.

Le canton du Jura enregistre une péjoration continue du taux de participation depuis son entrée en souveraineté, tant au niveau des élections fédérales que cantonales. Elle était de 81,3% au premier tour des élections au Gouvernement en 1978. L'automne dernier, elle se situait à 41% lors du premier tour des élections au Gouvernement.

Le postulat, accepté par 47 voix contre 11 en mars dernier, invitait l'exécutif à étudier les moyens pouvant être mis en oeuvre pour renforcer la participation aux élections communales, cantonales et fédérales.

Le Gouvenement rappelle que la situation était particulière en 1978, avec l'engouement populaire lié à la création du canton. Il remarque aussi que la participation est en baisse dans tout le pays, et pas seulement dans le Jura. Toutefois, l'exécutif juge «primordial de mener une réflexion sur les moyens de renforcer la mobilisation citoyenne».

Le vote ne devrait pas devenir obligatoire dans le Jura, comme c'est le cas dans le canton de Schaffhouse. «L'enjeu réside davantage dans la capacité de l'Etat, de l'école et des partis à rendre les enjeux plus clairs, attractifs et compréhensibles, plutôt que de contraindre les électeurs.»

Vote électronique: en attente

Bien qu'il ne participe pas à renforcer l'intérêt des citoyens pour la politique, le vote électronique facilite le processus. La Confédération mène une phase de test, en collaboration avec plusieurs cantons, dont le Jura ne fait pas partie en raison des exigences techniques, organisationnelles et financières. Il suit néanmoins de très près l'avancée des opérations.

Le Gouvernement souhaite également renforcer l'éducation à la citoyenneté dans les établissements du secondaire II. De nombreuses notions sont déjà abordées dans différents cours, mais de manière hétérogène entre les différentes écoles. La mise en oeuvre de nouvelles mesures (débats, simulations d'élections, etc.) nécessite des ressources supplémentaires et des clarifications organisationnelles qui n'ont pas encore été établies. Le Gouvernement souhaite qu'elle se concrétise au niveau intercantonal.

Journée de la démocratie

Une autre piste dans le Jura serait de participer plus activement à la Journée internationale de la démocratie, le 15 septembre. Le Gouvernement estime que le canton, les communes et les écoles pourraient organiser, à cette occasion, de petites manifestations dédiées à la démocratie. Différentes actions sont prévues pour le 15 septembre 2027.

Une autre idée est d'utiliser davantage les réseaux sociaux afin d'informer et d'encourager l'ensemble des catégories d'âge à aller voter. Il serait par exemple possible de se baser sur des personnalités de la région pour promouvoir le vote.

La simplification des documents électoraux ou la mise sur pied de séances d'informations à destination des jeunes de 18 ans et des nouveaux électeurs, abandonnées peu à peu ces dernières années par les communes, sont également en discussion. (dal/ats)