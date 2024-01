Les infirmiers et les infirmières sont la profession la plus recherchée de Suisse, selon X28. Image: KEYSTONE

Voici les métiers qui recrutent le plus en Suisse

Plus de 250 000 offres d'emploi ont été publiées pendant les trois derniers mois de l'année en Suisse. Infirmiers, électriciens et conseillers de vente sont les professions les plus demandées, tandis que certains secteurs affichent plus de 10 000 places vacantes.

Les spécialistes ne cessent de le répéter: la Suisse est actuellement confrontée à un important manque de personnel qualifié. En 2023, l'indice de la pénurie de main-d'oeuvre établi par Adecco a bondi de 24% par rapport à l'année d'avant, affirmait l'entreprise fin novembre. Selon de récentes projections réalisées par l'association économique Advance, jusqu'à 400 000 postes pourraient rester vacants d'ici 2030.

C'est qui est sûr, c'est que certains secteurs recrutent plus que d'autres. Des chiffres recueillis par la société zurichoise X28, diffusés ce mercredi, permettent de voir quels sont les domaines et les professions où il y a le plus d'emplois à pourvoir.

Au cours des trois derniers mois de 2023, un peu plus de 250 000 offres d'emploi ont été publiées sur les sites des entreprises et des services de l'emploi. Les professions les plus recherchées sont les suivantes:

Avec plus de 6000 annonces leur étant destinées, les métiers d'infirmier et électricien de montage se classent nettement en tête du classement. Les vendeurs, les menuisiers, les chefs de projet, les informaticiens et les polymécaniciens sont également très demandés.

Près de 15 000 postes vacants dans la santé

Comme la liste des professions les plus recherchées le suggère, les secteurs où les postes vacants sont les plus nombreux sont ceux de la santé, de la construction, du commerce de détail et de l'hôtellerie-restauration. Ces quatre branches comptent chacune plus de 10 000 places vacantes.

Dans le secteur de la santé, pas moins de 15 790 postes sont à pourvoir, alors que la construction en compte 13 566 et le commerce de détail 12 761.

Moins d'offres en Romandie

Les données compilées par X28 mettent également en lumière des différences régionales. Les offres d'emploi sont particulièrement nombreuses dans les cantons de Zurich et Berne, qui affichent 55 113 et 37 939 postes ouverts, respectivement. Bien qu'il s'agisse des deux cantons les plus peuplés du pays, on constate que la quantité d'annonces n'est pas toujours proportionnelle au nombre d'habitants.

A titre d'exemple, plus de 20 000 offres d'emploi ont été publiées en Argovie. C'est plus du double que les annonces diffusées sur le canton de Vaud (9517), qui a pourtant une population bien plus importante.

A noter que, à l'exception de Berne, aucun canton francophone n'atteint la barre des 10 000 postes vacants. X28 précise que seules les offres d'emploi avec un lieu de travail en Suisse ont été comptabilisées. (asi)