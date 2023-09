Ce plan permettrait de résoudre «le plus grand défi du marché du travail»

Les auteurs de l'étude assurent: «Il ne s'agit pas de travailler plus, mais d'utiliser l'ensemble des talents et de permettre à toutes les personnes qualifiées de contribuer et de participer au marché du travail à des taux d'emploi égaux».

Si leur temps de travail rémunéré diminue, les femmes effectuent, en moyenne, 11,2 heures de travail non rémunéré de plus que les hommes. Il s'agit notamment de la garde des enfants, des soins aux membres âgés de la famille et des tâches ménagères.

Nestlé lance des capsules Dolce Gusto écolos et elles posent un problème

Nestlé lance un nouveau système pour sa marque de café de Dolce Gusto. Les capsules sont désormais compostables, mais des interrogations se posent toutefois quant à la durabilité du système.

Les dirigeants de Nestlé parlent de plus en plus de la durabilité de Nespresso. Certes, les capsules en aluminium ont un impact plus important sur l'environnement que, par exemple, le café soluble comme le Nescafé. Mais au moins, elles peuvent être recyclées, à condition d'être éliminées correctement. Nestlé ne vend toutefois pas que des Nespresso et du Nescafé. L'assortiment du fabricant de produits alimentaires comprend également le système Dolce Gusto – et celui-là, c'est un véritable monstre de plastique. En effet, les capsules Dolce Gusto sont grosses et ont une coque dure non recyclable qui finit aux ordures.