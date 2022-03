Les établissements qui, à minuit ce soir, devront fermer leurs portes:



- Tous les restaurants, bars, discothèques

- Tous les lieux de divertissements et de loisirs (musées, théâtres, bibliothèques, cinémas, salles de concerts fitness, centres sportifs, piscines, spas, …)

- Les domaines skiables

- Les parcs et les zoos

- Tous les commerces et les marchés

- Les instituts de soins personnels non indispensables et comprenants des contacts corporels (salons de coiffure et de massage, instituts de beauté, studios de tatouages…)