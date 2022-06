enquête

«Mes chaînes TV russes ont disparu», un Lausannois interpelle les autorités

Un client Citycable, le fournisseur d'accès internet de la ville de Lausanne, s'est retrouvé du jour au lendemain sans accès à ses chaînes de TV russes préférées. L'opérateur lui explique que c'est une décision de la Municipalité. watson a mené sa petite enquête.

«Je regardais Planeta rtr et Channel 1 pour les débats et les documentaires, j'aimerais bien savoir pourquoi elles ne sont plus disponibles?» C'est une question assez banale qu'a posée le Lausannois Maurice Stauffacher au bureau de Citycable il y a quelques jours de cela. Question simple, réponse étonnante. «La personne au guichet m'explique que Citycable applique les règles décrétées par la Confédération, raison pour laquelle, les chaînes russes ne sont plus accessibles», explique-t-il.



Piqué par la réponse qu'il juge erronée – rappelons que le Conseil fédéral a décidé de ne pas interrompre la diffusion de chaînes russes en Suisse –, notre russophone appelle Swisscom qui lui assure qu'il continue de diffuser les chaînes manquantes. Il retourne donc au service client de Citycable. Cette fois-ci, ce ne sont plus les supposées sanctions de la Confédération dont il est question, mais des décisions européennes.

«L'employée a consulté son responsable et m'annonce que la ville de Lausanne a décidé d'appliquer les sanctions européennes et de supprimer les chaînes russes» Maurice Stauffacher, abonné Citycable

Ni une, ni deux, Maurice Stauffacher adresse une lettre à la Municipalité pour lui demander des explications. watson a contacté la ville de Lausanne et voici ce qu'il en résulte.

Pas de décision politique

Xavier Company, municipal en charge des services industriels de la ville de Lausanne est on ne peut plus clair:

«Ce n'est en aucun cas une décision politique. Nous respectons la liberté d'information et nous ne pratiquons pas de censure» Xavier Company, municipal

Le municipal indique qu'il y a pu avoir un problème de communication avec Citycable et déplore la réponse qui a été donnée à Maurice Stauffacher. Xavier Company explique que la Municipalité n'a pas de pouvoir de décision sur les chaînes diffusées par Citycable, car depuis 2018, c'est la société romande multimédias netplus.ch qui fournit le catalogue des chaînes.

«La ville de Lausanne, n'a aucune marge de manœuvre sur le choix des chaînes, je rappelle que Citycable n'est actionnaire de netplus qu'à la hauteur de 10%.» Xavier Company, municipal

Mais comment expliquer la disparition des chaînes russes préférées de Monsieur Stauffacher? Eh bien, elles ne sont simplement plus disponibles, selon lui.

«Notre partenaire Netplus ne peut plus recevoir le signal de ces chaînes russes via les satellites européens, car il a été interrompu» Xavier Company

Netplus est donc dans l'impossibilité technique de diffuser les chaînes de Monsieur Stauffacher.

Affaire résolue me diriez-vous? Pas vraiment. watson a suivi les traces de notre russophile lausannois et lancé un coup de fil à Swisscom et la réponse n'a pas arrangé notre enquête.

Opérateurs suisses vs satellites européens



«Alors, oui, nous avons encore Planeta et Channel 1 dans notre catalogue» déclare tout de go Christian Neuhaus, porte-parole Swisscom. En effet, l'opérateur confirme que seule la chaîne russe Russia Today a été désactivée de leur offre le 28 février dernier, mais que les autres chaînes comme Planeta et Channel 1 ne sont pas concernées par cette décision. Mais alors, comment expliquer cette différence d'accès? Pour Christian Neuhaus, porte-parole de Swisscom, la réponse n'est pas si complexe.

«Au 26 juin, les chaînes dont vous parlez ont changé de satellites et il faut avoir une parabole adéquate orientée sur le bon satellite pour réceptionner le nouveau signal» Christian Neuhaus, porte-parole Swisscom

Rien de bien sorcier à entendre l'ancienne régie fédérale. «N'importe quel opérateur qui a cette parabole peut réceptionner le nouveau signal» précise Christian Neuhaus.

Du côté de netplus, le directeur Christian Voide confirme l'impossibilité d'accéder aux chaînes Planeta et Channel 1 via les satellites européens, mais souligne que l'entreprise s'active en coulisse pour trouver d'autres solutions de diffusion.

«On fait le maximum pour récupérer ces chaînes concernées avec les moyens que nous avons à disposition, mais le plus important, c'est que la population sache que nous ne faisons pas de censure» Christian Voide, directeur netplus.ch

De retour auprès de notre Lausannois russophone, nous lui expliquons le résultat de notre enquête sur la disparition de ses chaînes préférées, est-ce que l'intéressé y voit une réponse satisfaisante?