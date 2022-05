Sommaruga et l'agroalimentaire s'accordent enfin sur le gaspillage

La Confédération et le secteur alimentaire ont signé jeudi un accord de lutte contre le gaspillage alimentaire. Image: sda

Les mesures prévues devraient permettre de réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d'ici 2030

Mieux déclarer la durée de conservation des produits, faire don des aliments invendus ou proposer aux clients des restaurants d'emporter les restes: la Confédération et le secteur alimentaire ont signé jeudi un accord pour lutter contre le gaspillage alimentaire.

La ministre de l'Environnement Simonetta Sommaruga et 28 entreprises et associations de la filière de l'alimentation s'engagent à mettre en place des mesures concrètes pour limiter les déchets, indique le Département fédéral de l'environnement (DETEC). Le but? Réduire de moitié les pertes alimentaires évitables d'ici 2030!

En effet, toujours selon le Detec, un tiers de la production mondiale est perdue ou gaspillée.

En Suisse, cela représente en moyenne 330 kilos de déchets par habitant et par an

De plus, le gaspillage alimentaire nuit à l'environnement: il est responsable du quart de la charge environnementale provenant de l'alimentation.

Des mesures volontaires

Il sera propre à chaque entreprise issue du commerce de détail, de l'industrie de transformation, de la restauration et de l'agriculture, de définir des objectifs spécifiques à leur secteur.

Elles devront également sensibiliser leurs collaborateurs et les consommateurs au problème du gaspillage alimentaire et rendre compte chaque année des progrès réalisés, en calculant les quantités de nourriture perdues.

Une évaluation est prévue en 2025 et les pertes alimentaires devraient être réduites de 25% d'ici là

D'autres acteurs sont invités à signer l'accord. Celui-ci fait partie du plan d'action contre le gaspillage alimentaire adopté par le Conseil fédéral le mois dernier. (sda/ag)