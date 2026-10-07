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Les Suisses vont voter sur le retour du nucléaire

AKW Goesgen am Donnerstag, 9. August 2012. (KEYSTONE/Alessandro Della Bella) === SPECIAL FEES ===
La centrale nucléaire de Gösgen, dans le canton de Soleure.Image: KEYSTONE

Les Suisses vont voter sur le retour du nucléaire

Le référendum contre la construction de nouvelles centrales dans le pays a recueilli les signatures nécessaires. Le peuple sera amené à se prononcer.
07.10.2026, 09:0607.10.2026, 09:06

Le retour du nucléaire en Suisse sera soumis au vote populaire. Une coalition a déposé mardi plus de 131 000 signatures pour un référendum contre la construction de nouvelles centrales.

Les 131 793 signatures ont été récoltées en l'espace de trois mois, selon le communiqué de la coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires». Celle-ci s'oppose au projet mis sous toit en juin dernier par le Parlement.

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Les référendaires estiment qu'un retour au nucléaire exposerait la Suisse à des risques majeurs, à l'instar des catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima, et que la question du stockage des déchets radioactifs n'est pas résolue. «Construire de nouvelles centrales, c'est accepter d'accroître ce risque», écrit la coalition.

Les opposants avancent également des arguments financiers, chiffrant le coût d'une nouvelle centrale jusqu'à 43 milliards de francs. Ils estiment en outre que cela renforcerait la dépendance de la Suisse envers les importations d'uranium, notamment de Russie.

«Stop au blackout»

Les Chambres fédérales ont accepté lors de la session d'été le contre-projet indirect du Conseil fédéral à l'initiative populaire «Stop au blackout» (De l'électricité pour tous en tout temps). Le projet prévoit de lever l'interdiction de construire de nouvelles centrales nucléaires en Suisse.

La coalition «Non aux nouvelles centrales nucléaires» regroupe notamment les Vert-e-s, le PS, le PVL, une partie du Centre et une trentaine d'organisations comme l'ATE, le WWF, Greenpeace, Pro Natura ou Swissolar. (jzs/ats)

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