Une fusée SpaceX. Keystone

Genève va accueillir le plus grand congrès spatial du monde

Plus de 10 000 spécialistes seront présents dans la Cité de Calvin du 8 au 12 octobre 2029.

Plus de «Suisse»

Genève accueillera du 8 au 12 octobre 2029 le Congrès international d'astronautique (IAC), principal rendez-vous annuel du secteur spatial mondial. Plus de 10 000 spécialistes issus de l'industrie, de la recherche, des agences spatiales et des milieux politiques participent habituellement à cet événement.

La candidature suisse, portée notamment par Swissmem, le Swiss Space Industries Group et le Swiss Space Office, a été retenue par la communauté spatiale internationale, ont annoncé vendredi les organisateurs. Le congrès se déroulera à Palexpo et marquera sa 80e édition.

«C'est un signal fort pour l'industrie spatiale suisse», se réjouit Raoul Keller, secrétaire général du Swiss Space Industries Group. Cette manifestation offrira aux entreprises helvétiques l'occasion de présenter leurs technologies, utilisées dans des programmes spatiaux internationaux, et de nouer de nouveaux partenariats.

Pour Stefan Brupbacher, directeur de Swissmem et président du comité d'organisation local, l'attribution du congrès constitue une reconnaissance de la capacité d'innovation de la Suisse. Il souligne notamment le rayonnement international de Genève et la qualité de ses infrastructures.

Le grand public pourra également découvrir l'exposition du congrès lors de sa dernière journée, le 12 octobre 2029. (ats)