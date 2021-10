🌍 Ielles sont 200 et de manière pacifique, des personnes de tous âges ont bloqué une grande rue à Zürich. Et si le Conseil Fédéral ne répond pas, alors ils reviendront demain ! Et encore le jour suivant s'il faut. 𝘼𝙪𝙨𝙨𝙞 𝙡𝙤𝙣𝙜𝙩𝙚𝙢𝙥𝙨 𝙦𝙪𝙚 𝙣𝙚́𝙘𝙚𝙨𝙨𝙖𝙞𝙧𝙚. ⚡ pic.twitter.com/CESOuejm3z