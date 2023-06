Pourquoi le violet est devenu le symbole de la cause féministe

En ce 14 juin 2023, la Suisse se pare de violet, couleur devenue symbole de la grève féministe. Mais la couleur représente la cause depuis plus longtemps encore, le mauve s'étant invité dans les cortèges et revendications depuis 1971.

Mais comment le violet a-t-il été choisi pour défendre la cause féministe? Royauté, sorcières ou simples symboles de société, il y a une raison pour laquelle le violet est aujourd'hui, 14 juin 2023, omniprésent dans les rues de Suisse.

L'origine du violet dans l'histoire

Comme l'explique Carolina Topini, historienne et sociologue à l’Université de Genève et spécialiste des mouvements féministes à 24 Heures:

«On estime que le violet constitue un symbole de lutte féministe dès la fin du XIXe siècle. Les suffragettes, un mouvement plutôt radical qui réclamait surtout le droit de vote, l’arboraient déjà en Angleterre et aux États-Unis.» Carolina Topini, université de Genève

En effet, le terme suffragette fait référence aux militantes de la Women's Social and Political Union, une organisation créée en 1903 au Royaume-Uni, pour revendiquer le droit de vote des femmes. Elles ont été les premières à associer le violet au féminisme.

Haute société

On raconte qu'avant d'être utilisée pour la cause féministe, le violet – le mauve, le prune ou encore le lilas – était des couleurs portées par la royauté et le clergé, nous explique le quotidien vaudois. Étant chère, car difficile à créer, la couleur agissait en véritable marqueur au sein de la société. La Women’s Social and Political Union se réapproprie la couleur dans le but de la «déroyaliser».

Du rouge et du bleu

Autre raison simple: le violet est apolitique et n'est associé à aucun parti. Mais il est aussi le résultat du mélange du rouge et du bleu, deux couleurs chargées de symbole.

Le violet représente ainsi une forme de neutralité, invitant quiconque se reconnaissant en la cause à rejoindre le mouvement. Autre fait intéressant à relever, aux États-Unis, les «swing states», ces États qui optent tant pour les Démocrates (bleu) que pour les Républicains (rouge), sont teintés de violet en violet.