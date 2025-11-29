en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

Un accident grave en pleine nuit sur l'A5 vers Neuveville

Police suisse Berne
Image: KEYSTONE

Un accident grave en pleine nuit sur l'A5 vers Neuveville

Un automobiliste a été grièvement blessé samedi peu après minuit dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville, dans le canton de Berne.
29.11.2025, 10:3729.11.2025, 10:37

L'homme, qui circulait de Neuchâtel à Bienne, a dévié de sa trajectoire avant le tunnel de Gléresse, a indiqué la police bernoise.

Sa voiture a tapé un talus sur la gauche de la chaussée et s'est retournée sur le toit. Le conducteur, grièvement blessé, a été secouru par des tiers avant l'arrivée des forces d'intervention. Pris en charge par une équipe d'ambulance, il a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Le conducteur est seul en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l'accident. Le tronçon d'autoroute compris entre Douanne et La Neuveville a été totalement fermé au trafic. Une déviation par le sud du lac de Bienne a été mise en place durant plusieurs heures.

(sda/ats)

Thèmes
On a testé les chips à l’Aromat
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Beat Jans veut améliorer le système suisse de l'asile
Le système de l'asile, restructuré il y a six ans, a fait ses preuves. Il doit toutefois être amélioré en matière d'accélération des procédures. La Confédération, les cantons, les villes et les communes se sont fixé le but de prendre des mesures concrètes.
Le système fonctionne globalement bien, a salué le conseiller d'Etat valaisan Mathias Reynard, président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales, vendredi devant les médias à Berne. Même dans des situations d'urgence, l'Etat de droit et des procédures équitables ont été garantis, et on a trouvé un toit pour toutes les personnes en quête de protection, a-t-il dit.
L’article