Un accident grave en pleine nuit sur l'A5 vers Neuveville

Un automobiliste a été grièvement blessé samedi peu après minuit dans un accident sur l'A5, à la hauteur de La Neuveville, dans le canton de Berne.

L'homme, qui circulait de Neuchâtel à Bienne, a dévié de sa trajectoire avant le tunnel de Gléresse, a indiqué la police bernoise.

Sa voiture a tapé un talus sur la gauche de la chaussée et s'est retournée sur le toit. Le conducteur, grièvement blessé, a été secouru par des tiers avant l'arrivée des forces d'intervention. Pris en charge par une équipe d'ambulance, il a été héliporté à l'hôpital par la Rega.

Le conducteur est seul en cause. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l'accident. Le tronçon d'autoroute compris entre Douanne et La Neuveville a été totalement fermé au trafic. Une déviation par le sud du lac de Bienne a été mise en place durant plusieurs heures.

(sda/ats)