Claudio Zali, qui a quitté le gouvernement tessinois la semaine dernière, conteste les accusations portées contre lui. Keystone

Retrouvée morte cet été, la femme au cœur de l'affaire Zali avait déjà alerté la police

La femme au cœur de l’affaire qui a conduit au départ de l’ex-conseiller d’Etat tessinois Claudio Zali avait déjà alerté la police cinq ans auparavant. Selon des enregistrements inédits diffusés par la RSI et repris par la RTS, elle avait signalé en mai 2021 avoir été menacée et retenue contre son gré dans une voiture.

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La femme de 52 ans, désignée sous le pseudonyme de Sabrina et retrouvée morte le 18 août dernier dans le lac de Lugano, avait appelé la police cantonale quelques jours après les faits.

Dans l’enregistrement diffusé mardi soir par l’émission «Falò» de la RSI, elle raconte avoir été retenue dans une voiture et maltraitée, sans toutefois vouloir donner le nom de la personne qu’elle mettait en cause.

Elle avait par la suite porté plainte contre Claudio Zali. La procédure avait finalement été classée après le retrait de cette plainte.

Le procureur général tessinois Andrea Pagani a confirmé dans l’émission, reprise notamment dans le 19:30 de la RTS mercredi, avoir eu à l’époque un aperçu des messages échangés entre la femme et Claudio Zali. Il a expliqué n’y avoir vu aucun élément permettant de soupçonner une infraction poursuivie d’office.

Cinq ans plus tard, la femme a remis au Ministère public une clé USB contenant de nombreux documents. Ces éléments ont contribué à l’ouverture d’une nouvelle procédure contre Claudio Zali pour des soupçons d’infractions contre l’intégrité sexuelle.

Claudio Zali, qui a quitté le gouvernement tessinois la semaine dernière, conteste les accusations portées contre lui. Il bénéficie de la présomption d’innocence.

Selon les autorités, l’autopsie de la femme a conclu à une noyade après consommation d’alcool et de médicaments. L’intervention d’un tiers a été exclue. (sda/ats)