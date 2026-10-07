larges éclaircies16°
DE | FR
burger
Suisse
Faits divers

La femme au cœur de l'affaire Zali avait déjà alerté en 2021

KEYPIX - State Councillor Claudio Zali leaving the administrative headquarters of the Canton of Ticino after the discussion with the State Council regarding his position in the Government, in Bellinzo ...
Claudio Zali, qui a quitté le gouvernement tessinois la semaine dernière, conteste les accusations portées contre lui.Keystone

Retrouvée morte cet été, la femme au cœur de l'affaire Zali avait déjà alerté la police

La femme au cœur de l’affaire qui a conduit au départ de l’ex-conseiller d’Etat tessinois Claudio Zali avait déjà alerté la police cinq ans auparavant. Selon des enregistrements inédits diffusés par la RSI et repris par la RTS, elle avait signalé en mai 2021 avoir été menacée et retenue contre son gré dans une voiture.
07.10.2026, 20:3107.10.2026, 20:31

La femme de 52 ans, désignée sous le pseudonyme de Sabrina et retrouvée morte le 18 août dernier dans le lac de Lugano, avait appelé la police cantonale quelques jours après les faits.

Dans l’enregistrement diffusé mardi soir par l’émission «Falò» de la RSI, elle raconte avoir été retenue dans une voiture et maltraitée, sans toutefois vouloir donner le nom de la personne qu’elle mettait en cause.

Affaire Zali: l'autopsie de la femme noyée révélée
Affaire Zali: l'autopsie de la femme noyée révélée

Elle avait par la suite porté plainte contre Claudio Zali. La procédure avait finalement été classée après le retrait de cette plainte.

Le procureur général tessinois Andrea Pagani a confirmé dans l’émission, reprise notamment dans le 19:30 de la RTS mercredi, avoir eu à l’époque un aperçu des messages échangés entre la femme et Claudio Zali. Il a expliqué n’y avoir vu aucun élément permettant de soupçonner une infraction poursuivie d’office.

Cinq ans plus tard, la femme a remis au Ministère public une clé USB contenant de nombreux documents. Ces éléments ont contribué à l’ouverture d’une nouvelle procédure contre Claudio Zali pour des soupçons d’infractions contre l’intégrité sexuelle.

Tessin: Nouvelle procédure pénale contre Claudio Zali
Tessin: Nouvelle procédure pénale contre Claudio Zali

Claudio Zali, qui a quitté le gouvernement tessinois la semaine dernière, conteste les accusations portées contre lui. Il bénéficie de la présomption d’innocence.

Selon les autorités, l’autopsie de la femme a conclu à une noyade après consommation d’alcool et de médicaments. L’intervention d’un tiers a été exclue. (sda/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
1
Une bagarre fait des blessés dans cette gare suisse
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
1
«L’ère Blocher est terminée depuis un certain temps déjà»
de Kilian Marti
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
Des réseaux sadiques ciblent les enfants en Suisse
de Hanna Hubacher
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
4
Les locataires sont furieux contre cette décision du Conseil fédéral
Les SlowUp ont attiré près d&#039;un demi-million de Suisses
Les SlowUp ont attiré près d'un demi-million de Suisses
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou
4
Le vote suisse sur la neutralité fait réagir de Washington à Moscou

Explosion à Neuchâtel le 29 septembre

1 / 11
Explosion à Neuchâtel le 29 septembre
source: watson / antoine menusier
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
La Ville de Genève demande un arrêt immédiat de ces travaux
Opposée depuis toujours au projet de liaison autoroutière entre Machilly et Thonon dans le Chablais français, la Ville de Genève a engagé une nouvelle procédure judiciaire afin d'obtenir l'arrêt immédiat des travaux en cours. Elle craint des atteintes significatives à l'environnement.
Une procédure de référé-suspension a été engagée en complément du recours déjà déposé contre l'autorisation environnementale délivrée par les autorités françaises, indique mercredi le Conseil administratif dans un communiqué. Les communes de Choulex, Presinge, Gy, Puplinge, Vandoeuvres et Lancy se joignent à cette démarche.
L’article