Un prof suisse espionne des étudiantes avec une caméra brosse à dents

Dix étudiantes ont été filmées à leur insu par un professeur entre 2017 et 2020, alors que ce dernier leur louait un appartement. Il est toujours libre d'enseigner.

Un professeur suisse hébergeait des jeunes femmes dans un appartement durant leur stage. Il a filmé les étudiants à l'aide d'une caméra installée dans la salle de bain.

L'appareil d'enregistrement était caché dans une brosse à dents électrique, rapporte la Neue Zürcher Zeitung. Le rideau de douche ne fermait pas correctement, pour laisser le champ libre à la prise de vue. Une caméra aurait également été installée dans la chambre à coucher.

Un plan réfléchi

Il semblerait que l'homme, aujourd'hui âgé de 62 ans, ait scrupuleusement étudié tous les détails de son plan. Le Bernois s'attendait à ce que la brosse à dents – achetée en Chine et équipée d'une caméra et d'un détecteur de mouvement – ne soit pas utilisée. Au moins onze personnes, dont dix femmes, auraient été filmées à leur insu entre 2017 et 2020.

L'article publié par la NZZ se base sur des dossiers d'enquête et sur les récits de certaines victimes. Une femme, âgée de 20 ans à l'époque, raconte qu'elle aurait accepté l'offre de stage qui a attiré toute son attention, même si les conditions de logement lui semblaient étranges. Le professeur serait apparu à plusieurs reprises dans son appartement. Il lui aurait proposé des «cours de massage». L'homme se serait approché à plusieurs reprises d'au moins une étudiante et se serait présenté devant elle en sous-vêtements.

Démasqué par hasard

La police enquêtait sur l'un des fils du professeur, dans une autre affaire. Elle l'a donc démasqué par hasard. Son ordinateur portable a été saisi. Sur celui-ci, les enquêteurs ont trouvé des vidéos des étudiantes. Les dossiers contenant les films portaient les noms des jeunes femmes.

L'une d'elles a porté plainte, donnant lieu à un procès. En Suisse, la violation de la sphère privée est un délit poursuivi sur plainte. Le délit n'est pas automatiquement porté devant les autorités.

La condamnation

En 2022, le professeur a été condamné à une amende de 4400 francs et à une peine pécuniaire avec sursis de 19 800 francs pour violation du domaine secret ou privé par des appareils d'enregistrement. Il a dû payer les frais de procédure. La défense a trouvé un arrangement avec les victimes. Elles obtiennent des paiements de réparation d'un montant de 1000 à 2000 francs, selon la NZZ.

Les victimes sont toujours hantées par ce qu'elles ont vécu. Pendant un entretien en présence de la police et de l'avocat du professeur, l'une d'elles aurait été contrainte de visionner la vidéo la montrant sous la douche. Une autre femme, qui dort souvent à l'hôtel pour des raisons professionnelles, raconte qu'elle fouille chaque fois sa chambre à la recherche de caméras. Le sexagénaire, lui, est libre de continuer à enseigner.

Traduit et adapté par Anaïs Rey.