Suisse

Festival

Découvrez la programmation de l’édition 2021 du Montreux jazz festival



Image: KEYSTONE

Le Montreux Jazz brave le Covid et dégotte des têtes d'affiche

Woodkid, Ibrahim Maalouf ou Zucchero, le Montreux jazz festival vient de dévoiler le programme de son édition, si spéciale, qui aura lieu du 2 au 17 juillet. Et chez watson, on a nos petits favoris.

Condensée sur quatre scènes, deux payantes et deux gratuites, la 55e édition du Montreux Jazz accueillera entre 1200 et 1500 personnes par jour, du 2 au 17 juillet. L'ouverture de la billetterie aura lieu le 8 juin à midi. La programmation complète et toutes les informations pratiques se trouvent ici.

Voici nos coups de coeur, juste après l'aperçu du programme payant:

Image: mjf

Les habitués qu'on se réjouit de retrouver

Woodkid - samedi 3 juillet Vidéo: YouTube/WOODKID

Ibrahim Maalouf - lundi 5 juillet Vidéo: YouTube/Ibrahim Maalouf Official

Rag'n'Bone Man - dimanche 11 juillet Vidéo: YouTube/RagnBoneManVEVO

Zucchero - lundi 12 et mardi 13 juillet Vidéo: YouTube/ZuccheroVEVO

Les nouvelles stars qu'on a hâte de découvrir

Yseult - mardi 6 juillet Vidéo: YouTube/Les Victoires de la Musique

Sofiane Pamart - mercredi 7 juillet Vidéo: YouTube/Sofiane Pamart

Priya Ragu - jeudi 8 juillet Vidéo: YouTube/Priya Ragu

Altin Gün - mercredi 14 juillet Vidéo: YouTube/Altın Gün

Arlo Parks - jeudi 15 juillet Vidéo: YouTube/ArloParksVEVO

Kid Francescoli - samedi 17 juillet Vidéo: YouTube/Kid Francescoli

Sur les scènes gratuites

Le programme mjf

Black Sea Dadu - samedi 3 juillet Vidéo: YouTube/Black Sea Dahu

The Green Flamingos - samedi 17 juillet Vidéo: YouTube/Echo Orange

(jch)

Le Montreux Jazz Festival, en images 1 / 15 Le Montreux Jazz Festival, en images source: keystone / gabriel monnet Copin comme cochon les festivals Plus d'articles «Actu» Quand les Etats-unis se servaient du Danemark pour espionner l'Europe Link zum Artikel Alain Berset évoque un retour à la normale dès août Link zum Artikel La Corée du nord recrute des «volontaires» pour des travaux pénibles Link zum Artikel Encore des enfants victimes du juteux business du kidnapping au Nigeria Link zum Artikel