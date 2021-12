Initialement prévue en 2020, puis en 2021, la trentième édition de Rock 0z' Arènes a dû être reportée à cause de la crise sanitaire. Les billets déjà achetés depuis 2020 restent valables pour 2022. (sda/apn)

Le festival Rock Oz'Arènes à Avenches (VD) a dévoilé une partie de la programmation de sa 30e édition, prévue du 10 au 14 août 2022 . Le groupe de rock anglais Status Quo et le chanteur français Gims seront notamment à l'affiche. Après ces deux premières soirées, celle du vendredi sera consacrée à la musique électronique. Le lendemain, les organisateurs ont prévu une soirée «surprise» pour marquer les 30 ans du festival, ont-ils annoncé lundi dans un communiqué.

Marco Odermatt et Belinda Bencic élus sportifs suisses de l'année

La dose de rappel protège-t-elle longtemps? Et contre le variant Omicron?

Rock Oz'Arènes 2022: programme dévoilé et billets en vente

Plus de «Suisse»

Reportée successivement en 2020 et en 2021, la trentième édition de Rock Oz'Arènes est prévue durant l'été 2022.

Reportée successivement en 2020 et en 2021, la trentième édition de Rock Oz'Arènes est prévue durant l'été 2022. Image: sda

«Nous avons l'incidence la plus élevée depuis le début de la pandémie»

Les plus lus

Ana, 11 ans: «Si je me vaccine, je déçois maman, sinon je déçois papa»

Comment vivre la pandémie quand on a 11 ans et que l'on est pointé du doigt comme faisant partie du groupe le plus atteint par le Covid-19? Témoignage.

Les enfants sont au cœur des courbes dans cette cinquième vague. A l'heure où les masques envahissent les classes, les voilà considérés comme hautement contagieux. On les envisage même comme les trouble-fête de Noël. Dur!