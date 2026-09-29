Le festival Chocolatissimo revient avec une chasse aux tickets d'or

L'une des organisatrices distribue des confiseries lors du festival (archives) Keystone

Le festival Chocolatissimo lance une chasse aux tickets d'or

Chocolatissimo revient à Neuchâtel en novembre. Le festival lance un concours inédit. Il mettra aussi à l'honneur la marque Suchard, qui célèbre ses 200 ans.

Plus de «Suisse»

La 13ème édition du festival revêtira une saveur particulière puisqu’elle s’inscrit dans le programme spécial organisé à l’occasion du bicentenaire de Suchard.

Concours d'apprentis, dégustations et démonstrations, ateliers pour enfants et plaques originales: les classiques qui font le succès de l’événement ne manqueront pas à l’Hôtel de Ville de Neuchâtel.

Les organisateurs ont indiqué mardi que le public pourra non seulement découvrir, mais aussi déguster les créations des chocolatiers de la région. La relève, représentée par les apprentis, sera présente aux côtés des artisans, sans oublier les retraités qui partageront leur expérience et leur passion avec une surprise à la clé.

Un hommage pour un chiffre rond

A l’occasion du bicentenaire de Suchard, cette édition fera voyager le public dans le temps entre histoire industrielle, patrimoine et création contemporaine. De nombreuses animations complèteront ce programme avec par exemple des visites guidées ou un film sur l’histoire industrielle de Serrières.

Tout au long de la semaine, dégustations et de démonstrations se succèderont, notamment autour de la fontaine à chocolat et des plaques spéciales Chocolatissimo. Pour les curieux souhaitant mettre leurs papilles à l’épreuve, un atelier à l’aveugle permettra de comparer les caractéristiques gustatives de produits artisanaux et industriels.

Grande nouveauté de cette édition: 200 Tickets d’Or seront dissimulés parmi les plaques vendues au péristyle de l’Hôtel de Ville et dans les boutiques partenaires. Les gagnants recevront l’un des 200 «Carrés de Choc d’Or», créés par l’artiste Gehod à l’occasion des 200 ans de Suchard. (ats/vz)