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Cette agglomération romande a enfin son casino

Cette agglomération romande a enfin son casino

Le tout premier casino de la région lausannoise ouvrira ses portes jeudi, à Prilly. Aux mains d'un groupe français, il a été dévoilé aux médias mardi.
29.09.2026, 13:58
Sur trois étages et 1500 m2, le casino de Prilly dispose de 280 machines à sous, 20 roulettes électroniques et huit tables de jeu, quatre de blackjack et quatre de roulette anglaise.
Le site s'étend sur trois étages et 1500 m2.Keystone

Le Grand Casino Prilly accueillera ses premiers joueurs jeudi à 10h00. Il propose 300 machines à sous, 8 tables de jeu pour 110 employés. Sa création a coûté 69 millions de francs.

Situé juste en face de la Vaudoise Arena, dans un bâtiment entièrement rénové, le casino a obtenu une concession fédérale pour les maisons de jeu, de type A (mise au-delà de 25 francs, contrairement au type B), en novembre 2023. Elle sera valable jusqu'en 2044. Le Grand Casino Prilly a été présenté mardi aux médias par le président de son conseil d'administration, Rudolph Schiesser et son directeur général, Zaria Sorovic.

Il s'agit de la première maison de jeux de la région lausannoise et de la septième en Suisse romande.

Le logo du Grand Casino Prilly photographie sur la facade du batiment lors d&#039;une visite de presse du nouveau Grand Casino Prilly ce mardi 29 septembre 2026 a Prilly. (KEYSTONE/Cyril Zingaro)
Keystone

La gouvernance suisse s'appuie sur le groupe Tranchant, groupe familial français qui exploite 17 casinos chez nos voisins et en Suisse (à Bâle, depuis 23 ans).

«On table sur 300 000 entrées par an et un chiffre d'affaires annuel de 40 millions pour commencer, dont la moitié sera reversée aux fonds de l'AVS»
Rudolph Schliesser

(ats/vz)

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