Cette agglomération romande a enfin son casino
Le Grand Casino Prilly accueillera ses premiers joueurs jeudi à 10h00. Il propose 300 machines à sous, 8 tables de jeu pour 110 employés. Sa création a coûté 69 millions de francs.
Situé juste en face de la Vaudoise Arena, dans un bâtiment entièrement rénové, le casino a obtenu une concession fédérale pour les maisons de jeu, de type A (mise au-delà de 25 francs, contrairement au type B), en novembre 2023. Elle sera valable jusqu'en 2044. Le Grand Casino Prilly a été présenté mardi aux médias par le président de son conseil d'administration, Rudolph Schiesser et son directeur général, Zaria Sorovic.
Il s'agit de la première maison de jeux de la région lausannoise et de la septième en Suisse romande.
La gouvernance suisse s'appuie sur le groupe Tranchant, groupe familial français qui exploite 17 casinos chez nos voisins et en Suisse (à Bâle, depuis 23 ans).
(ats/vz)