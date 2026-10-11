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Il y a eu des coupes mulet et beaucoup de monde à la Foire du Valais

Sebi Bornon winner of the Swiss Mullet Cup celebrates with the trophy, a special event designed to celebrate the hairstyle in which the hair is cut shorter at the front, top and sides, but is longer a ...
Le championnat de coupe mulet s'est tenu à la Foire dimanche.Keystone

Il y a eu des coupes mulet et beaucoup de monde à la Foire du Valais

La 66e édition de la plus grande foire de Suisse romande a accueilli 250 000 visiteurs.
11.10.2026, 18:5611.10.2026, 19:28

La Foire du Valais a refermé sa 66e édition sur une affluence stable à environ 250 000 personnes. Pendant dix jours, artisans, commerçants, entreprises, artistes, acteurs économiques, institutions et curieux ont cohabité.

La Foire du Valais franchit un cap
La Foire du Valais franchit un cap

Dimanche, les organisateurs ont salué l'approche conviviale et festive des participants pendant cette édition consacrée au cinéma. La rencontre a rassemblé plus de 400 exposants dont plus de 90% se sont dits très satisfaits.

On pense que ça s'est bien passé 👇🏼

Vidéo: watson

La directrice générale Carole Moos, qui pilotait sa première Foire du Valais, a relevé la capacité de celle-ci à réunir tout en restant «humaine». Derrière les chiffres, «il y a surtout des milliers de discussions, de conseils, de contacts commerciaux et de rencontres», ajoute-t-elle.

Cette édition était aussi la première depuis la reconnaissance de la Foire du Valais comme faisant partie du patrimoine immatériel du canton. Parmi les innovations, les organisateurs ont lancé le hackathon Hack VS.

Le championnat de mulet a été de haut vol cette année

Participants parade during the Swiss Mullet Cup, a special event designed to celebrate the hairstyle in which the hair is cut shorter at the front, top and sides, but is longer at the back, at the Foi ...
La coupe mulet. Ou, la coupe du mulet...Keystone

Une quarantaine d'étudiants et représentants des entreprises ont participé en équipe. Les vainqueurs se sont confrontés aux défis de récupérer l'azote présent dans les eaux usées prises en charge par les stations d'épuration pour le convertir en un fertilisant agricole rentable.

La Foire du Valais a été évacuée ce mercredi
La Foire du Valais a été évacuée ce mercredi

Plus de 30 équipes ont également montré samedi le résultat de courts métrages tournés autour de la Foire du Valais. Le jury a récompensé «4AM PROD». Environ 400 personnes au total ont elles réussi le défi de se rendre aux dix jours de la Foire, contre 273 l'année dernière.

Cette année, le cap des 9 millions de participants cumulés depuis 1960 a été atteint. La Foire du Valais aura lieu l'année prochaine du 1 au 10 octobre. (ats)

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