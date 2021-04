Suisse

France

Darius Rochebin pourrait revenir à l'antenne, confirmation à 12h30



Image: LCI

Le retour à l’antenne de Darius Rochebin devrait être annoncé à 12h30

La direction de LCI et le journaliste suisse, blanchi des accusations de harcèlement, doivent s'adresser à la mi-journée à la rédaction de chaîne d'infos française. Darius Rochebin devrait récupérer l'émission qu'il animait avant l'éclatement du scandale, fin octobre.

La réintégration de Darius Rochebin à l’antenne de LCI devrait être annoncée ce lundi à 12h30 au cours d’une réunion, selon nos informations. Le directeur de l’information du groupe TF1, Thierry Thuillier, le directeur général adjoint de LCI, Fabien Namias, et Darius Rochebin s’adresseront à cette heure-ci à la rédaction de la chaîne d’infos française.

Le journaliste suisse devrait récupérer l’émission et la case horaire qu’il occupait jusqu’à la publication, le 31 octobre, de l’enquête du Temps, portant sur des soupçons de harcèlement sexuel à la Radio Télévision Suisse (RTS). Des soupçons infondés le concernant, comme l’ont établi des enquêtes diligentées par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), l’organe de tutelle de la RTS, et dévoilées vendredi 16 avril.

L’ex-présentateur vedette du TJ romand, désormais blanchi, devrait réapparaître à l’antenne le lundi 26 avril, comme l'écrivait Le Figaro la semaine dernière. Selon des informations recueillies par watson, il devrait récupérer «Le 20.00 de Darius Rochebin», l’émission créée pour lui à son arrivée à LCI en août dernier. La journaliste Elisabeth Martichoux, qui assurait l’intérim, devrait quant à elle reprendre «L’interview politique», le matin sur LCI.

Le Montreux Jazz Festival, en images 1 / 15 Le Montreux Jazz Festival, en images source: keystone / gabriel monnet

Notre journaliste de watson énumère tous les types de passagers que l'on rencontre dans le train Vidéo: watson

Plus d'articles sur la RTS Le show à l'américaine de la SSR n'a pas convaincu Link zum Artikel L'heure de vérité approche pour Darius Rochebin Link zum Artikel Darius blanchi ++ Le Temps maintient l'intégralité de son enquête Link zum Artikel Quand la RTS n’a pas d’autres chat-te-s à fouetter Link zum Artikel «Nous ne pouvons pas faire table rase du passé!» Link zum Artikel Montrer tous les articles