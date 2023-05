La fresque en question. dr

Croix suisse ou savoyarde? La guerre fait rage près de Genève

En France voisine, ce week-end et durant quelques heures, le blason de la Savoie a été remplacé par le drapeau suisse. Le fait d'une bande de petits malins que les autorités françaises n'ont toujours pas identifiés.

Une bonne histoire, comme on dit. Et c'est le Dauphiné Libéré qui s'en est goulûment emparé, mercredi. Dans la petite commune de Collonges-sous-Salève, à deux fourchettes à fondue de la douane de Bardonnex, la croix de Savoie a été transformée en croix suisse. On parle d'une imposante paroi de rocher blanc, sur le célèbre sentier de la Corraterie, qui abrite «depuis plusieurs décennies» le blase d'une région qui nous chipe constamment nos spécialités culinaires. (Chut.)

Ce week-end, une bande de petits malins, agiles, armés de pinceaux, de peinture rouge et sans doute de harnais, se sont donc amusés à modifier cette croix officielle (mais terne) pour la rendre furieusement belle et helvétique. L'oeuvre est signée «Genève Ch». On n'en saura pas plus et les autorités cherchent toujours.

Une guerre est-elle déclarée? Affirmatif. Mais une guerre plutôt rigolote et inoffensive, qui a néanmoins agacé quelques âmes chauvines. Avant qu'un groupe de jeunes bénévoles de la région ne répare l'impair en deux-deux et en rallongeant les branches blanches.

Et ça grogne: «La réaction à ce peinturlurage, à ce badigeonnage identitaire, a été rapide et à la hauteur de la colère suscitée» Un villageois courroucé au Dauphiné Libéré.

Fun fact: dimanche, comme nous le raconte le quotidien français, «quelques amoureux du Salève ont même monté la garde dans le secteur de la Corraterie, pour empêcher toute récidive».

Quelqu'un pour monter la garde autour de notre caquelon à croix suisse?