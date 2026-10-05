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Il a couru Morat-Fribourg en armure et ce n’est même pas son pire défi

Vous n'avez pas pu passer à côté, si vous faisiez partie des milliers de spectateurs de la course Morat-Fribourg venus encourager les braves ce dimanche. Entre les chaussures carbones et les débardeurs fluo, un individu affublé d'une armure est venu à bout des 17,17 kilomètres de l'épreuve. Et ce «chevalier» n’en est vraiment pas à son premier exploit absurde.

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Il y a avait les stars du peloton affûtées comme des lames de rasoir, les amateurs venus se faire plaisir (ou un peu souffrir) et, au milieu de tout ce petit monde, un chevalier tout droit sorti du XVe siècle. Ou presque.

Dimanche 4 octobre, Abraham Poincheval a bouclé les 17,17 kilomètres de Morat-Fribourg vêtu d’une armure complète pesant 34 kilos. Une manière pour le Français de 54 ans de pousser assez loin le concept de course lestée, même si on s'éloigne quand même passablement des gilets dont les mordus s'affublent pour corser leur entraînement.

Vous l’avez peut-être aperçu dimanche à Morat-Fribourg avec 34 kilos de ferraille sur le dos. image: Abraham Poincheval

Derrière ce drôle de concurrent ne se cache pas un simple mordu de reconstitutions médiévales ou de films d'époque. Abraham Poincheval est un artiste-performeur français habitué des expériences pour le moins extrêmes. Entre autres défis frappadingues, il a notamment vécu près de deux semaines dans un ours naturalisé...

Abraham Poincheval installé dans son ours avant le début de sa performance, en 2014. image: POINCHEVAL@SOPHIE LLOYD

... passé une semaine enfermé dans un rocher au Palais de Tokyo à Paris ou encore couvé des œufs de poule avec son propre corps jusqu’à leur éclosion.

Autant dire qu'à l'échelle de son CV, courir entre Morat et Fribourg avec plusieurs dizaines de kilos de métal sur les épaules ressemble presque à une activité dominicale raisonnable.

250 kilomètres à travers la Suisse

Abraham Poincheval connaît déjà très bien cette armure. Son personnage du «Chevalier errant» est né en 2018, lorsqu’il avait parcouru quelque 120 kilomètres à pied en Bretagne. Quatre ans plus tard, il avait remis ça au Canada, avalant environ 280 kilomètres entre Montréal et Québec.

Et cet été, c’est la Suisse qu’il avait traversée. Du 11 au 22 juin, dans le cadre d’une performance organisée avec le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF), le Français avait parcouru plus de 250 kilomètres entre la prairie du Grütli et Fribourg, via notamment Lucerne, Sempach, Soleure, Berne et Morat.

Un périple organisé à l’occasion des 550 ans des batailles de Grandson et de Morat. A son arrivée à Fribourg, l’artiste avait même déposé un rameau de tilleul, clin d’œil à la légende du messager qui aurait couru de Morat à Fribourg pour annoncer la victoire des Confédérés sur Charles le Téméraire en 1476. Sa participation à Morat-Fribourg était donc la suite logique de l’aventure et avait d’ailleurs été annoncée dès le mois de juin.

Abraham Poincheval décrit son chevalier errant moins comme un guerrier que comme un personnage de paix, qui aurait quitté le champ de bataille pour partir découvrir le monde.

Après plus de 17 kilomètres dimanche, on ignore toutefois si le chevalier avait encore très envie de découvrir quoi que ce soit à l’arrivée. Il a soufflé ses impressions au micro de la RTS sur cette épreuve physique hors normes:

«Bien rude. Mais, comme les escargots, on va lentement, mais on va jusqu'au bout» Le verdict d'Abraham Poincheval, sur la ligne d'arrivée,

à la RTS

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a pris le temps d’admirer le paysage: Abraham Poincheval a franchi la ligne d’arrivée après 4 heures et 48 minutes d’effort, à la 5276e place. Pas franchement de quoi inquiéter les favoris, mais une performance qui prend une autre dimension avec 34kg de métal sur le dos.

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Son aventure suisse fait actuellement l’objet de l’exposition «Museoscope – Abraham Poincheval. Le chevalier errant», visible au Musée d’art et d’histoire de Fribourg jusqu’au 14 février 2027. (mbr)

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