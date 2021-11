Ballotage général pour l'élection du Conseil d'Etat fribourgeois

Jean-François Steiert, Alizee Rey et Valerie Piller Carrard applaudissent lors des résultats du dépouillement des scrutins du 1er tour des élections Image: sda

L'élection du Conseil d'Etat fribourgeois se solde par un ballotage général. Le PS sortant Jean-François Steiert a fini en tête, à 6246 suffrages de la majorité absolue. Le centriste sortant Jean-Pierre Siggen, ministre le mieux élu en 2016, ne pointe qu'au 9e rang.

Aucun candidat n'atteint la majorité absolue. Celle-ci se situe pour l'heure à 16 486 suffrages. Didier Castella en obtient

13 698, Jean-François Steiert 12 726 et Sylvie Bonvin-Sansonnens 11 894. Derrière, on trouve la socialiste Valérie Piller Carrard (11 827), le PLR Romain Collaud (11 573), puis les centristes sortants Olivier Curty (11 181) et Jean-Pierre Siggen (9834).

Course à l'exécutif très disputée

Cette année, seuls quatre des sept conseillers d'Etat sortants briguent un nouveau mandat. En effet, Anne-Claude Demierre (PS), Georges Godel (Centre) et Maurice Ropraz (PLR) ne se représentent pas.

Comme prévu, la course à l'exécutif apparaît très disputée, avec 19 candidats (cinq de plus qu'en 2016), dont neuf femmes. Les Fribourgeois renouvellent également leur Grand Conseil. La répartition définitive des 110 sièges, où la droite est actuellement largement majoritaire, devrait tomber dans la soirée seulement.

Le nombre de candidatures au gouvernement s’explique notamment par l'éclatement des forces. En 2016, PDC, PLR et UDC avaient tenté une alliance inédite qui avait finalement profité aux deux premiers et laissé la troisième sur le carreau. Cette fois, la droite part en ordre dispersé, avec des démocrates du centre libres de tout quota. (sda/ats)